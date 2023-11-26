Головне
Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 16:51 716
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 00:48 7440
Ювентус зіграв внічию з Інтером, гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А
Вчора 23:40 943
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:06 473
Лунін зіграв третій "сухий" матч у сезоні
Вчора 23:04 329
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
Вчора 20:25 640
Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу
Вчора 17:38 358
Вітоцці виграла індивідуальну гонку в Естерсунді, українки за межами топ-20
Вчора 14:02 506
Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах
Вчора 12:42 329
Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Вчора 08:36 670
Блоги
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Андрій Дунець
Вчора 23:26 1909
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Андрій Твердохліб
Вчора 20:38 1426
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року Андрій Твердохліб
Вчора 20:25 629
Коваленко забив за Емполі в другому матчі Серії А поспіль
Коваленко забив за Емполі в другому матчі Серії А поспіль Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 597
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 1371
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола Андрій Дунець
Вчора 08:24 5812
Гол дня: Роналду елегантно перекинув воротаря, який задалеко вийшов погуляти
Гол дня: Роналду елегантно перекинув воротаря, який задалеко вийшов погуляти Андрій Дунець
25.11.2023 10:04 853
Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу
Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу Valeriy Ruchka
25.11.2023 08:27 7437
54 роки тому Блохін дебютував за Динамо
54 роки тому Блохін дебютував за Динамо Valeriy Ruchka
25.11.2023 08:25 11355 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Valeriy Ruchka
25.11.2023 08:17 14243 2
Світоліна, Шевченко, Харлан та інші: 10 спортсменів увійшли до списку лідерів України за версією Української правди
Світоліна, Шевченко, Харлан та інші: 10 спортсменів увійшли до списку лідерів України за версією Української правди Андрій Дунець
24.11.2023 18:33 589 1
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Андрій Дунець
24.11.2023 09:36 7590 2
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Андрій Твердохліб
23.11.2023 13:16 7689
18 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
18 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Valeriy Ruchka
23.11.2023 07:35 5953
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Андрій Дунець
22.11.2023 19:56 4032 1
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті Андрій Дунець
22.11.2023 15:04 2039
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 Андрій Дунець
21.11.2023 20:46 12470
Микола Васильков: УЄФА застосувала проти нас політику подвійного стандарту
Микола Васильков: УЄФА застосувала проти нас політику подвійного стандарту Андрій Дунець
21.11.2023 18:49 1523
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії Андрій Дунець
21.11.2023 15:27 1960 2
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Андрій Дунець
21.11.2023 09:38 4389 2
Прямі трансляції

Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією

Вчора 23:26 Андрій Дунець 1916 0
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Тотті

Джерело - Чемпіон.

26 листопада 2006 року римська Рома грала виїзний матч Італійської Серії А проти генуезької Сампдорії. 

Вовки впевнено вели в рахунку (3:1), але ті, хто (навіть попри відсутність інтриги) продовжив дивитися гру, отримали свою винагороду на 74-й хвилині поєдинку. Франческо Тотті відкрився на лівому краю штрафного та злету пробив у дальній кут. Гол вийшов неповторним за своєю траєкторією польоту:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола 5812
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді 2595
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу 1438
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне 1372
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 7440
Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1135
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21113 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122844
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 31860
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43648 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25451
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25772 1