Головне
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 09:54 3289
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
Сьогодні 19:56 1047
Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у Ла-Лізі
Сьогодні 14:17 438
Кікбоксер Лисюк помер в реанімації після підриву на міні
Сьогодні 13:20 608
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:19 2252
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:42 1083
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025
Вчора 21:52 836
Вацко: УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих
Вчора 19:42 1053
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Вчора 15:55 804
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Вчора 09:38 3446 2
Блоги
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Андрій Дунець
Сьогодні 19:56 1025
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті Андрій Дунець
Сьогодні 15:04 868
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:54 3288
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 Андрій Дунець
Вчора 20:46 3514
Микола Васильков: УЄФА застосувала проти нас політику подвійного стандарту
Микола Васильков: УЄФА застосувала проти нас політику подвійного стандарту Андрій Дунець
Вчора 18:49 855
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії Андрій Дунець
Вчора 15:27 1180 2
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Андрій Дунець
Вчора 09:38 3446 2
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті Андрій Твердохліб
Вчора 03:15 2615
Українські вболівальники заспівали гімн під час акції перед матчем з Італією
Українські вболівальники заспівали гімн під час акції перед матчем з Італією Андрій Твердохліб
20.11.2023 21:21 779
Спаллетті перед матчем зі збірною України пояснив своє привітання Зеніта з чемпіонством росії
Спаллетті перед матчем зі збірною України пояснив своє привітання Зеніта з чемпіонством росії Андрій Дунець
20.11.2023 09:52 1957 1
Циганик: Не розумію, чому Україна – Італія називають матчем життя
Циганик: Не розумію, чому Україна – Італія називають матчем життя Андрій Дунець
20.11.2023 06:30 2719 1
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити Ольга Рибченко
19.11.2023 23:15 842
Перед матчем Україна - Італія відбудеться унікальна благодійна акція
Перед матчем Україна - Італія відбудеться унікальна благодійна акція Андрій Твердохліб
19.11.2023 22:00 1175
"Ти був рупором старої ментівської системи", - ультрас Шахтаря жорстко відповів Денисову
"Ти був рупором старої ментівської системи", - ультрас Шахтаря жорстко відповів Денисову Андрій Твердохліб
19.11.2023 18:41 1322 1
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Андрій Твердохліб
19.11.2023 17:59 3179
Роберто Моралес: Буду радий прокоментувати матч Україна – Італія, але заздалегідь у степах Донбасу про це не думав
Роберто Моралес: Буду радий прокоментувати матч Україна – Італія, але заздалегідь у степах Донбасу про це не думав Михайло Цирук
19.11.2023 08:00 1104
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
18.11.2023 22:14 307640
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії Андрій Дунець
18.11.2023 13:42 21751
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Valeriy Ruchka
18.11.2023 12:59 41792
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня Соломія Соловей
18.11.2023 12:37 980
Прямі трансляції

Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія

Ще один італієць визнав, що його збірна повинна була отримати максимальне покарання наприкінці гри
Сьогодні 19:56 Андрій Дунець 1047 0
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Колишній італійський суддя Джанпаоло Кальварезе, який відпрацював у Серії А понад 300 матчів, написав колонку, в якій детально розібрав епізод із фолом Браяна Крістанте проти Михайла Мудрика на останніх хвилинах матчу між збірними України та Італії.

"Що не подобається, так це, перш за все, мова тіла арбітра одразу після контакту. На повторах видно, що Хіль Мансано (у відмінній позиції з чудовим оглядом) стоїть нерухомо, без жодної реакції. Він не вказує на 11-метрову позначку і не дає чітких сигналів, щоб дати гравцям зрозуміти, що пенальті не призначений. Його перша реакція – очікування, на кадрах видно, як він повертається до українців і каже: "Почекаймо на ВАР".

Нічого не може бути більш неправильним. По-перше, тому що робота арбітра полягає в ухваленні рішення, навіть в епоху ВАР, коли спокуса дочекатися допомоги від технології може бути сильною. По-друге, тому що це ставить його колегу перед монітором у скрутне становище, фактично перекладаючи на нього відповідальність за епізод. Це, на мою думку, найбільша помилка іспанського арбітра – він вирішив не вирішувати!

Втім, ВАР також помилився. Так, поріг втручання в міжнародних матчах УЄФА досить високий, але "низькі" контакти оцінити набагато легше, ніж "високі" (коли на полі доводиться вимірювати інтенсивність застосованої сили).

Втім, давайте також спробуємо пояснити це рішення, адже за помилкою завжди стоїть мотивація. Причини, які могли спонукати ВАР не втручатися, можуть бути різними: Крістанте зупиняється за мить до того, як усвідомлює, що запізнився, він не наступає на ногу супернику, контакт відбувається лише лівою ногою по гомілці, і, найголовніше, Мудрик стрибає, здається, одразу після контакту.

Але чи може поведінка українця, те, що він підкреслює падіння, виправдати рішення не ставити пенальті? Звичайно, ні, оскільки на високому рівні рішення повинні базуватися на обмеженій кількості елементів, які є під рукою. Серед них динаміка повинна мати більшу питому вагу. В цьому випадку вона очевидна і повинна була призвести до призначення максимального покарання", - зазначив ексарбітр, який нині працює експертом Amazon Prime Video на матчах Ліги чемпіонів.

Розбір Кальварезе у своєму телеграм-каналі переклав оглядач італійського футболу Юрій Шевченко.

Напередодні своє обурення непризначенням пенальті у згаданому епізоді висловив також президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

Нагадаємо, матч Україна - Італія завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.

"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 3289
Чемпіонку світу з росії дискваліфікували за використання плазмаферезу Чемпіонку світу з росії дискваліфікували за використання плазмаферезу 987
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025 Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025 836
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті 873
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 2252
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1083
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16632 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85128
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17037
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25624 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10781
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 143936