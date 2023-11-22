Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія

Ще один італієць визнав, що його збірна повинна була отримати максимальне покарання наприкінці гри

Джерело - Чемпіон.

Колишній італійський суддя Джанпаоло Кальварезе, який відпрацював у Серії А понад 300 матчів, написав колонку, в якій детально розібрав епізод із фолом Браяна Крістанте проти Михайла Мудрика на останніх хвилинах матчу між збірними України та Італії.

"Що не подобається, так це, перш за все, мова тіла арбітра одразу після контакту. На повторах видно, що Хіль Мансано (у відмінній позиції з чудовим оглядом) стоїть нерухомо, без жодної реакції. Він не вказує на 11-метрову позначку і не дає чітких сигналів, щоб дати гравцям зрозуміти, що пенальті не призначений. Його перша реакція – очікування, на кадрах видно, як він повертається до українців і каже: "Почекаймо на ВАР". Нічого не може бути більш неправильним. По-перше, тому що робота арбітра полягає в ухваленні рішення, навіть в епоху ВАР, коли спокуса дочекатися допомоги від технології може бути сильною. По-друге, тому що це ставить його колегу перед монітором у скрутне становище, фактично перекладаючи на нього відповідальність за епізод. Це, на мою думку, найбільша помилка іспанського арбітра – він вирішив не вирішувати! Втім, ВАР також помилився. Так, поріг втручання в міжнародних матчах УЄФА досить високий, але "низькі" контакти оцінити набагато легше, ніж "високі" (коли на полі доводиться вимірювати інтенсивність застосованої сили).

Втім, давайте також спробуємо пояснити це рішення, адже за помилкою завжди стоїть мотивація. Причини, які могли спонукати ВАР не втручатися, можуть бути різними: Крістанте зупиняється за мить до того, як усвідомлює, що запізнився, він не наступає на ногу супернику, контакт відбувається лише лівою ногою по гомілці, і, найголовніше, Мудрик стрибає, здається, одразу після контакту. Але чи може поведінка українця, те, що він підкреслює падіння, виправдати рішення не ставити пенальті? Звичайно, ні, оскільки на високому рівні рішення повинні базуватися на обмеженій кількості елементів, які є під рукою. Серед них динаміка повинна мати більшу питому вагу. В цьому випадку вона очевидна і повинна була призвести до призначення максимального покарання", - зазначив ексарбітр, який нині працює експертом Amazon Prime Video на матчах Ліги чемпіонів.

Розбір Кальварезе у своєму телеграм-каналі переклав оглядач італійського футболу Юрій Шевченко.

Напередодні своє обурення непризначенням пенальті у згаданому епізоді висловив також президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

Нагадаємо, матч Україна - Італія завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.

"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії

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