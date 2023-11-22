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Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті

В Італії дуже гучно обурюються після матчу Україна - Італія при тому, що їхня збірна пройшла далі
Сьогодні 15:04 Андрій Дунець 449 0
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті
#Де Лаурентіс, #Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу

Джерело - La Rebubblica.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс обурився, що наприкінці вирішальної гри кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Італії арбітри не призначили чистий, на його думку, пенальті.

"Ми мріємо, щоб нас не обікрали, як це зробили вчора з Україною, не призначивши стовідсоткового пенальті! Вони мотивовані війною, все тому, що в українців була і є їхня мрія про свободу", - сказав власник чинних чемпіонів Серії А на презентації автобіографії Маріо Джуффреді ("Дорога мрії"), яка відбулася у вівторок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".

Раніше думку, що суддя Хесус Хіль Мансано міг призначати одинадцятиметровий, висловив навіть воротар італійців Джанлуїджі Доннарумма.

Нагадаємо, матч України - Італія завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.

"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії

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