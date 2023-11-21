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"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії

Дуже цікава думка й аргументація
Сьогодні 15:27 Андрій Дунець 259 1
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії
#Збірна України з футболу, #Андрій Сеньків, #Збірна Італії з футболу, #Михайло Мудрик, #Євро-2024

Джерело - KDK.

Відомий блогер Андрій Сеньків у свіжому випуску YouTube-проєкту KDK висловив незгоду з тим, що арбітр матчу Україна - Італія повинен був призначати пенальті наприкінці гри після падіння Михайла Мудрика.

"Я контакту там не побачив... Мудрик протикує м'яч і був зобов'язаний у цьому моменті падати, тому що в нього іншого варіанту не було - це читалося і з траєкторії бігу Мудрика, і з траєкторії та прийому м'яча Мудриком, і взагалі з логіки цього епізоду. Ти прокидуєш - Крістанте виставляє ногу - ти падаєш... Ну, він зобов'язаний був це зробити.

Але я передивився у повторі й не побачив контакту Крістанте з Мудриком і не побачив, як той шлагбаум Крістанте змусив упасти Мудрика. Тобто він робить рух у бік Мудрика, перекриває йому... І Мудрик валиться. Чи була саме ця нога причиною падіння Мудрика? Я не переконаний - він там мав упасти й без цього руху Крістанте...

У динаміці, на перший погляд, це залізобетонний пенальті, але, дивлячись із різних ракурсів повтор, я розумію, що причин для падіння Мудрика в цьому моменті особливо не було", - зазначив Сеньків.

Відео

Нагадаємо, вирішальний матч кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Італії завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.

Збірна України зіграла з Італією найкращий матч у відборі, але цього виявилося замало для перемоги

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