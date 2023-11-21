"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії

Відомий блогер Андрій Сеньків у свіжому випуску YouTube-проєкту KDK висловив незгоду з тим, що арбітр матчу Україна - Італія повинен був призначати пенальті наприкінці гри після падіння Михайла Мудрика.

"Я контакту там не побачив... Мудрик протикує м'яч і був зобов'язаний у цьому моменті падати, тому що в нього іншого варіанту не було - це читалося і з траєкторії бігу Мудрика, і з траєкторії та прийому м'яча Мудриком, і взагалі з логіки цього епізоду. Ти прокидуєш - Крістанте виставляє ногу - ти падаєш... Ну, він зобов'язаний був це зробити.

Але я передивився у повторі й не побачив контакту Крістанте з Мудриком і не побачив, як той шлагбаум Крістанте змусив упасти Мудрика. Тобто він робить рух у бік Мудрика, перекриває йому... І Мудрик валиться. Чи була саме ця нога причиною падіння Мудрика? Я не переконаний - він там мав упасти й без цього руху Крістанте...

У динаміці, на перший погляд, це залізобетонний пенальті, але, дивлячись із різних ракурсів повтор, я розумію, що причин для падіння Мудрика в цьому моменті особливо не було", - зазначив Сеньків.