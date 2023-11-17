"Бридкий хлопчик-сосиска": Ф'юрі обізвав Усика перед оголошенням дати бою

Джерело - Чемпіон.
Тайсон Ф'юрі намагався вивести з рівноваги Олександра Усика перед пресконференцією в Лондоні, на якій офіційно оголосили про дату поєдинку між боксерами.
"Бридкий хлопчик-сосиска" — приблизно таке прізвисько цього разу британець вигадав для українця...
Реакцію Олександра можете спостерігати на відео.
А під час битви поглядів Тайсон ще й намагався "забодати" Олександра...
Нагадаємо, бій між Усик — Ф'юрі призначили на 17 лютого 2024 року.
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