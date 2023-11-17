Ф'юрі намагався "забодати" Усика під час битви поглядів

Джерело - Чемпіон.

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі поводився агресивно під час битви поглядів з Олександром Усиком і спробував "забодати" українця.

Усик втримався від провокації, після чого стюарди розтягнули боксерів.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk face off 😳 #FuryUsyk pic.twitter.com/LkXGFStHgR — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) November 16, 2023

Битва поглядів відбулася після пресконференції, на якій офіційно було оголошено про бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Поєдинок відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

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