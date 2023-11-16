Ф'юрі: Можу Усика нокаутувати або перебоксувати

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) має два варіанти того, як закінчиться бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець розповів порталу Top Rank.

"Послухайте, я нокаутую його. Можу його нокаутувати або перебоксувати. У будь-якому випадку дозволю йому вибрати. Запитаю його наступного разу, коли ми зустрінемося. Він хоче, щоб я його перебоксував чи нокаутував?" - сказав Ф'юрі.