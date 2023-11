Ф'юрі: Можу Усика нокаутувати або перебоксувати

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) має два варіанти того, як закінчиться бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець розповів порталу Top Rank.

"I can out box him or knock him out."@Tyson_Fury gives his potential fight outcomes. pic.twitter.com/eztRuuN0re