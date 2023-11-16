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Ф'юрі: Можу Усика нокаутувати або перебоксувати

Ф'юрі прокоментував майбутній бій з Усиком
Сьогодні 23:19 238 0
Ф'юрі: Можу Усика нокаутувати або перебоксувати
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) має два варіанти того, як закінчиться бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець розповів порталу Top Rank.

"Послухайте, я нокаутую його. Можу його нокаутувати або перебоксувати. У будь-якому випадку дозволю йому вибрати. Запитаю його наступного разу, коли ми зустрінемося. Він хоче, щоб я його перебоксував чи нокаутував?" - сказав Ф'юрі.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого.

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