Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова

Здається, зараз їх просто не спинити!

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик зрівняв рахунок у матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги між Райо Вальєкано та Жироною з передачі Віктора Циганкова.

На 42-й хвилині український нападник грамотно відгукнувся на пас із флангу від свого земляка, легко "відклеївся" від свого опікуна й упевнено пробив по воротах - 1:1.

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Нагадаємо, в минулому турі навпаки - саме Циганков забив після асисту Довбика.

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