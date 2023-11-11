Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова

Джерело - Чемпіон.
Артем Довбик зрівняв рахунок у матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги між Райо Вальєкано та Жироною з передачі Віктора Циганкова.
На 42-й хвилині український нападник грамотно відгукнувся на пас із флангу від свого земляка, легко "відклеївся" від свого опікуна й упевнено пробив по воротах - 1:1.
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Нагадаємо, в минулому турі навпаки - саме Циганков забив після асисту Довбика.
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