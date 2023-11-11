Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ

І в другому матчі поспіль!

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Крістал Пелас та Евертоном.

Наприкінці першої хвилини гри український лівий оборонець вдало відгукнувся на передачу з флангу від Джека Гаррісона - 0:1.

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Проте вже на 5-й хвилині господарі рахунок зрівняли.

Нагадаємо, минулого туру Миколенко теж відзначився голом уже на старті зустрічі, проти Брайтона.

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