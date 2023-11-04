"Я закінчив": Луческу емоційно відповів журналісту після матчу Динамо - Шахтар

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Мірчу Луческу спробували вивести на емоції після поразки Динамо від Шахтаря у 13-му турі Української Прем'єр-ліги та оголошення румунським фахівцем про свою відставку.

Біля виходу зі стадіону імені Валерія Лобановського журналіст та блогер Володимир Звєров російською мовою поставив Луческу коротке запитання: "Що у вас не вийшло?". 78-річний тренер відповів теж коротко: "Я закінчив".

Після цього Луческу попрямував до авто, а Звєров, мабуть, відчайдушно сподіваючись таки отримати якусь сенсацію, навздогін продекламував те саме запитання.

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Нагадаємо, напередодні київське Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, а на післяматчевій пресконференції головний наставник команди Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку та загалом завершує тренерську кар'єру.

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