Караваєв: Луческу дуже хотів дограти цей чеміпонат

Ексголовний тренер Динамо Мірча Луческу хотів дограти поточний чемпіонат.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Прикро, що Луческу подав у відставку саме за таких обставин, коли ми програли. Він дуже хотів дограти цей чемпіонат, виграти його, були великі цілі та плани, але не вийшло. Повторюся, це дуже прикро, адже до цього були хороші часи, ми Лізі чемпіонів грали, і чемпіонами ставали, і Кубок, і Суперкубок.

Крім того, багато молоді перейшло грати в інші чемпіонати - від цього виграв і клуб, і гравці. Зараз у нас теж є багато молоді на перспективу, щоб у майбутньому цих хлопців також подати.

Про відхід Мірчі дізналися вже після матчу. Коли ми зайшли в роздягальню, він сказав нам про це. Завтра у нас буде збір команди, потім тренування. Коли ми зберемося командою, нам усе скажуть щодо нового наставника", - відзначив Караваєв.