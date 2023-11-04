Головне
Луческу оголосив про відхід з Динамо
Вчора 19:19 1004 1
Ядов здобув бронзу на чемпіонаті Європи
Вчора 22:57 307
Шовковський має очолити Динамо
Вчора 22:23 1213
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії
Вчора 21:50 421
М'яч Мудрика у ворота Арсенала - найкращий гол Челсі у жовтні
Вчора 20:16 461
Шахтар мінімально переграв Динамо у 13 турі УПЛ
Вчора 18:54 706
СБУ повідомила про підозру брату Бубки
Вчора 18:47 707
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар
Вчора 18:39 1293
Халматов здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи
Вчора 18:37 396
Мудрик повернувся у загальну групу Челсі
Вчора 15:11 432
Прямі трансляції

Караваєв: Луческу дуже хотів дограти цей чеміпонат

Олександр Караваєв прокоментував відхід Мірчі Луческу
Сьогодні 09:09 492 0
Караваєв: Луческу дуже хотів дограти цей чеміпонат
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Олександр Караваєв

Джерело - fcdynamo.com.

Ексголовний тренер Динамо Мірча Луческу хотів дограти поточний чемпіонат.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Прикро, що Луческу подав у відставку саме за таких обставин, коли ми програли. Він дуже хотів дограти цей чемпіонат, виграти його, були великі цілі та плани, але не вийшло. Повторюся, це дуже прикро, адже до цього були хороші часи, ми Лізі чемпіонів грали, і чемпіонами ставали, і Кубок, і Суперкубок.

Крім того, багато молоді перейшло грати в інші чемпіонати - від цього виграв і клуб, і гравці. Зараз у нас теж є багато молоді на перспективу, щоб у майбутньому цих хлопців також подати.

Про відхід Мірчі дізналися вже після матчу. Коли ми зайшли в роздягальню, він сказав нам про це. Завтра у нас буде збір команди, потім тренування. Коли ми зберемося командою, нам усе скажуть щодо нового наставника", - відзначив Караваєв.

Нагадаємо, Луческу оголосив про відхід з Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар 1293
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 3711
Шовковський має очолити Динамо Шовковський має очолити Динамо 1213
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 2844
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1782
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1416
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 36440 3
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40842
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41335 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18683 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 27134
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109448 4