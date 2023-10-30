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Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу"

Серіал триває...
Вчора 20:57 Андрій Дунець 461 0
Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу"
#Гордон, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Блогер Дмитро Гордон пригрозив президентові Інгульця Олександрові Поворознюку, що незабаром опублікує новий компромат на нього.

"Поворознюк, тобі потрібно купити багато вазеліну і починати мастити ним свою жирну дупу. Втирай, не поспішаючи, бажано за годинниковою стрілкою, двічі на день і не шкодуй вазеліну. У четвер о 18:00 на ютуб каналі "В гостях у Гордона" на тебе чекає удар, витримати який без вазеліну неможливо. Я не садист, готую тебе заздалегідь", - написав Гордон у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, між Поворознюком та гордоном давно тягнеться публічний конфлікт, у ході якого сторони періодично обмінюються погрозами та образами:

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