Головне
Срна: Шахтар мінятиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно
Сьогодні 14:09 289
Зоря з дублем Герреро переграла Оболонь у 11 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 152
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Сьогодні 18:41 3700
В АПЛ можуть впровадити жорсткий ліміт зарплат
Сьогодні 17:50 250
Українська федерація карате подасть протест через допуск росіян на чемпіонат світу
Сьогодні 17:19 268
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 15:46 3446
Вацко: Степаненко сам запропонував Реброву не включати його до заявки на Мальту
Сьогодні 12:11 470
Левченко: Срна - тимчасовий варіант, через два-три тижні Шахтар матиме нового тренера
Сьогодні 09:39 479
Кривбас зіграє з Металістом 1925, Оболонь - із Зорею: розклад матчів УПЛ на 20 жовтня
Сьогодні 08:40 385
Завацька програла Діас в другому колі турніру у Тунісі
Сьогодні 08:08 324 1
Блоги
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Nastya Bolshakova
Сьогодні 18:41 3689
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу росія - Україна – ВІДЕО
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу росія - Україна – ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 18:04 263
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:46 3444
Маленький фанат Мессі пробіг через усе поле, пошивши в дурні працівників стадіону - ВІДЕО
Маленький фанат Мессі пробіг через усе поле, пошивши в дурні працівників стадіону - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:58 414
Відео дня: 89-річна вболівальниця збірної України вгадала рахунок гри проти Мальти та автора гола
Відео дня: 89-річна вболівальниця збірної України вгадала рахунок гри проти Мальти та автора гола Андрій Дунець
18.10.2023 18:56 794
Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч
Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч Андрій Дунець
18.10.2023 16:13 1570
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP Андрій Дунець
18.10.2023 15:22 2494
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Максим Розенко
18.10.2023 14:18 1326
Зінченко пообіцяв відірвати Мудрику одне місце, якщо той заб'є Арсеналу - ВІДЕО
Зінченко пообіцяв відірвати Мудрику одне місце, якщо той заб'є Арсеналу - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2023 13:55 961
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2023 07:52 3639
Україна вийшла на друге місце в кваліфікації, долю путівки на Євро визначить гра з Італією
Україна вийшла на друге місце в кваліфікації, долю путівки на Євро визначить гра з Італією Андрій Твердохліб
18.10.2023 01:17 1591
Гостинність дня: Мальта подарувала збірній України кумедний автогол - ВІДЕО
Гостинність дня: Мальта подарувала збірній України кумедний автогол - ВІДЕО Андрій Дунець
17.10.2023 22:55 2406
"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін
"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін Андрій Дунець
17.10.2023 21:26 1393
Останні новини про травми в Челсі: Мудрик, Лавія, Джеймс, Броя та Палмер
Останні новини про травми в Челсі: Мудрик, Лавія, Джеймс, Броя та Палмер Юрко Юрченко
17.10.2023 18:24 574
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Андрій Твердохліб
17.10.2023 13:42 29686
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу Андрій Дунець
16.10.2023 23:58 3243
Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО
Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
16.10.2023 20:38 3373
Sport&Business Club Україна та FAVBET на зустрічі представників спорту, бізнесу та медіа
Sport&Business Club Україна та FAVBET на зустрічі представників спорту, бізнесу та медіа Юрко Юрченко
16.10.2023 17:30 755
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Максим Розенко
16.10.2023 14:19 9591
19 років тому одна заміна змінила історію футболу
19 років тому одна заміна змінила історію футболу Андрій Твердохліб
16.10.2023 13:10 12371
Прямі трансляції

Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу росія - Україна – ВІДЕО

Сьогодні 18:04 Андрій Дунець 275 0
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу росія - Україна – ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Андрій Шевченко, #Йожеф Сабо

Джерело - Чемпіон.

9 жовтня була 24-та річниця нічиєї збірної України в матчі проти росії в москві, яка фактично означала для нас перемогу.

Тоді, у кваліфікації Євро-2000 цей результат, що став можливим завдяки грубій помилці воротаря Алєксандра Філімонова після удару Андрія Шевченка, дозволив підопічним Йожефа Сабо фінішувати вище за принципового суперника у групі та вийти до плей-оф відбору.

Після матчу місцеві журналісти запитали тренера "синьо-жовтих", чи не було це везінням. Досвідчений фахівець усе популярно пояснив задавакам: "Це майстерність, і нікуди ви не подінетесь".

Відео

@quartz_army "Это мастерство, и никуда вы не денетесь..." #збірнаукраїни #сабо #тренер #інтервю #пресконференція #шева ♬ оригінальний звук - quartz_army

Сам автор гола - Шевченко - теж давно відповів на всі запитання, пояснивши, що той м'яч не був випадковим.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою 1115
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 29669
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан 3700
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 3446
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 30687
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19587
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154654 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324807 9
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 90322 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25914
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41028 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16589