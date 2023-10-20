Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу росія - Україна – ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

9 жовтня була 24-та річниця нічиєї збірної України в матчі проти росії в москві, яка фактично означала для нас перемогу.

Тоді, у кваліфікації Євро-2000 цей результат, що став можливим завдяки грубій помилці воротаря Алєксандра Філімонова після удару Андрія Шевченка, дозволив підопічним Йожефа Сабо фінішувати вище за принципового суперника у групі та вийти до плей-оф відбору.

Після матчу місцеві журналісти запитали тренера "синьо-жовтих", чи не було це везінням. Досвідчений фахівець усе популярно пояснив задавакам: "Це майстерність, і нікуди ви не подінетесь".

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Сам автор гола - Шевченко - теж давно відповів на всі запитання, пояснивши, що той м'яч не був випадковим.

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