Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО

Нарешті це сталося!

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик поставив масну крапку в матчі кваліфікації Євро-2024 Мальта - Україна.

На 85-й хвилині вінгер "синьо-жовтих" здійснив індивідуальний прохід, змістившись із лівого флангу та пробивши з-за меж штрафного майданчика в дальній кут воріт суперника - 3:1.

Вийшло дуже красиво, особливо якщо зважити, що це дебютний гол Мудрика за національну збірну України.

Відео

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Завдяки цій перемозі, а також поразці Італії від Англії, Україна вийшла на 2-ге місце (останнє прохідне) у своїй відбірковій групі.

Проте в Скуадри Адзурри ще є один матч у запасі (домашній проти Пн. Македонії). Хай там як, усе вирішиться в останньому турі в матчі Україна — Італія.

Детальніше відео гола Мудрика

Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу

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