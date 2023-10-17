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Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:48 1305 0
Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

17 жовтня у кваліфікації Євро-2024 з футболу відбулося сім матчів.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
17 жовтня

Фінляндія - Казахстан 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Тейлор, 1:1 - 77 Зайнутдінов (пен), 1:2 - 89 Зайнутдінов

Англія - Італія 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Скамакка, 1:1 - 32 Кейн (пен), 2:1 - 57 Рашфорд, 3:1 - 77 Кейн

Литва - Угорщина 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Черних, 2:0 - 36 Шірвіс, 2:1 - 67 Собослай (пен), 2:2 - 82 Варга

Мальта - Україна 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Мбонг П., 1:1 - 38 Камензулі, 1:2 - 43 Довбик (пен), 1:3 - 86 Мудрик

Північна Ірландія - Словенія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Черін

Сан-Марино - Данія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Гейлунд, 1:1 - 61 Голінуччі, 1:2 - 70 Поульсен

Сербія - Чорногорія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Мітрович, 1:1 - 36 Йоветич, 2:1 - 73 Мітрович, 3:1 - 77 Тадич

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