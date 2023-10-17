"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін

Колишній SMM-фахівець Кривбаса Роман Лопатін відповів на суспільне обурення фактом свого виїзду за кордон, згадавши при цьому приклади футболістів збірної України.

Днями стало відомо, що два працівники криворізького клубу не повернулися в Україну після виїзду команди до Швеції на матчі жіночої Ліги чемпіонів. Лопатін і фотограф Роман Медведєв були у складі делегації клубу та зникли за кордоном. Перший раніше також працював пресаташе у донецькому Олімпіку.

До Лопатіна за коментарем звернулося видання sport-express.ua.

"Не розумію, чому це так резонувало. Офіційно я ніякого закону не порушував, у Конституції України немає ніякої заборони ні на виїзд, ні на в’їзд. Я виїхав офіційно, не перетинав кордон якось нелегально. Мою історію журналісти розкрутили на тлі хайпу від вчинку футболіста Шахтаря Роспутька. Це взагалі треш.

У мене виникли певні сімейні обставини, про які я не можу сказати публічно, тому я вирішив не повертатися. Я заздалегідь звільнився з Кривбаса.

У нас під час війни поїхали Довбик, Трубін, Мудрик, Гармаш. Чому всі мовчать щодо них? І це я назвав тільки найвідоміших футболістів. У нас якісь подвійні стандарти. Я не рвав стосунків з Україною, підтримував, підтримую і буду підтримувати свою країну та продовжую донатити. Що саме мені інкримінують?

Зобов'язання повернутися в Україну? Мене щодо цього ніхто не інструктував і я нічого не підписував, – що мав повернутися. Я розумію, що зараз важкий час для України й такі питання – це тендітна матерія.

Кривбас звернувся до прикордонників і поліції? Не знаю. Я такого навіть не чув. З приводу чого вони можуть звернутись до поліції? Я ніякого закону не порушував. Я пообіцяв, що допрацюю збори, тому що не хотів підводити клуб. В юридичній площині ми з Кривбасом все врегулювали, я їм вдячний за цей рік, який пропрацював. Це було круто.

Думаю, Кривбас не знав, що я не буду повертатися в Україну. Просто в мене виникли сімейні обставини. Моя родина знаходиться за кордоном. Але це сталося не після жіночої ЛЧ. Мій відхід стався ще в середині літа, три місяці тому, коли жіноча команда Кривбаса їздила на контрольні матчі в Польщу. Туди приїхали мої родичі і забрали мене. Ось і все. Після цього мені з Кривбаса ніхто не телефонував, як і я. Ми розірвали стосунки у юридичній площині і побажали один одному успіхів.

Як оціню свій вчинок з моральної точки зору? У моєму житті склалися певні обставини, і з моральної точки зору я повинен бути зараз зі своєю сім’єю. Думаю, так би вчинив будь-хто у моїй ситуації, адже родина на першому місці, а потім ідуть всі інші питання.

Де я зараз? У Німеччині. Я, як футболіст, підписав контракт з клубом п’ятої ліги – Цеденік. Скоро буде презентація. Тобто у мене така сама ситуація, як з іншими нашими футболістами, які грають за кордоном.

Чи планую повернутися в Україну? Звичайно, коли зміняться обставини, але наразі це неможливо. Не через війну. Через сімейні обставини. Зараз у мене ще більше можливостей підтримувати країну і робити щось корисне. За Романа Медведєва, який теж не повернувся в Україну, не буду говорити. У нього своя історія", – сказав Лопатін.