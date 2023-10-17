Головне
Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:14 2070
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:04 679
Збірна Фінляндії несподівано програла Казахстану: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:55 287
У Патріка ван Леувена був конфлікт із гравцями Шахтаря
Сьогодні 18:11 870
Миколенко назвав головну вимогу Реброва на матч із Мальтою
Сьогодні 14:37 804
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 13:42 28933
Мессі отримає Золотий м'яч - ЗМІ
Сьогодні 12:23 618
Без Степаненка: Стала відома заявка збірної України на матч з Мальтою
Сьогодні 11:25 900
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 11:02 1623
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу
Вчора 23:58 2747
Блоги
"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін
"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін Андрій Дунець
Сьогодні 21:26 374
Останні новини про травми в Челсі: Мудрик, Лавія, Джеймс, Броя та Палмер
Останні новини про травми в Челсі: Мудрик, Лавія, Джеймс, Броя та Палмер Юрко Юрченко
Сьогодні 18:24 108
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:42 28931
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу Андрій Дунець
Вчора 23:58 2747
Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО
Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:38 3033
Sport&Business Club Україна та FAVBET на зустрічі представників спорту, бізнесу та медіа
Sport&Business Club Україна та FAVBET на зустрічі представників спорту, бізнесу та медіа Юрко Юрченко
Вчора 17:30 462
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Максим Розенко
Вчора 14:19 9129
19 років тому одна заміна змінила історію футболу
19 років тому одна заміна змінила історію футболу Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 11956
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони, не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони, не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
Вчора 12:54 6410
Ганьба на корті: росіянин Рубльов обматюкав фотографів під час фіналу Мастерса - ВІДЕО
Ганьба на корті: росіянин Рубльов обматюкав фотографів під час фіналу Мастерса - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:15 2045
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
15.10.2023 18:05 3550
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО"
Андріюк — про перемогу над Павелком у суді: "Не намагайся заткнути рота іншому, бо сам можеш потрапити в СІЗО" Андрій Дунець
15.10.2023 17:04 1207
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Андрій Дунець
15.10.2023 10:43 9086
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі Андрій Дунець
14.10.2023 20:40 940
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Андрій Дунець
14.10.2023 18:43 5606 1
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО Андрій Дунець
14.10.2023 17:10 1583
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію Андрій Твердохліб
14.10.2023 14:22 1795
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України Андрій Дунець
14.10.2023 14:05 677
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Nastya Bolshakova
14.10.2023 10:39 3011
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук Андрій Дунець
13.10.2023 19:10 939
Прямі трансляції

"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін

Сьогодні 21:26 Андрій Дунець 377 0
"Під час війни виїхали Довбик, Мудрик, Трубін, Гармаш – чому всі мовчать щодо них?" – Лопатін
#Денис Гармаш, #Анатолій Трубін, #Артем Довбик, #Михайло Мудрик

Джерело - sport-express.ua.

Колишній SMM-фахівець Кривбаса Роман Лопатін відповів на суспільне обурення фактом свого виїзду за кордон, згадавши при цьому приклади футболістів збірної України.

Днями стало відомо, що два працівники криворізького клубу не повернулися в Україну після виїзду команди до Швеції на матчі жіночої Ліги чемпіонів. Лопатін і фотограф Роман Медведєв були у складі делегації клубу та зникли за кордоном. Перший раніше також працював пресаташе у донецькому Олімпіку.

До Лопатіна за коментарем звернулося видання sport-express.ua.

"Не розумію, чому це так резонувало. Офіційно я ніякого закону не порушував, у Конституції України немає ніякої заборони ні на виїзд, ні на в’їзд. Я виїхав офіційно, не перетинав кордон якось нелегально. Мою історію журналісти розкрутили на тлі хайпу від вчинку футболіста Шахтаря Роспутька. Це взагалі треш.

У мене виникли певні сімейні обставини, про які я не можу сказати публічно, тому я вирішив не повертатися. Я заздалегідь звільнився з Кривбаса.

У нас під час війни поїхали Довбик, Трубін, Мудрик, Гармаш. Чому всі мовчать щодо них? І це я назвав тільки найвідоміших футболістів. У нас якісь подвійні стандарти. Я не рвав стосунків з Україною, підтримував, підтримую і буду підтримувати свою країну та продовжую донатити. Що саме мені інкримінують?

Зобов'язання повернутися в Україну? Мене щодо цього ніхто не інструктував і я нічого не підписував, – що мав повернутися. Я розумію, що зараз важкий час для України й такі питання – це тендітна матерія.

Кривбас звернувся до прикордонників і поліції? Не знаю. Я такого навіть не чув. З приводу чого вони можуть звернутись до поліції? Я ніякого закону не порушував. Я пообіцяв, що допрацюю збори, тому що не хотів підводити клуб. В юридичній площині ми з Кривбасом все врегулювали, я їм вдячний за цей рік, який пропрацював. Це було круто.

Думаю, Кривбас не знав, що я не буду повертатися в Україну. Просто в мене виникли сімейні обставини. Моя родина знаходиться за кордоном. Але це сталося не після жіночої ЛЧ. Мій відхід стався ще в середині літа, три місяці тому, коли жіноча команда Кривбаса їздила на контрольні матчі в Польщу. Туди приїхали мої родичі і забрали мене. Ось і все. Після цього мені з Кривбаса ніхто не телефонував, як і я. Ми розірвали стосунки у юридичній площині і побажали один одному успіхів.

Як оціню свій вчинок з моральної точки зору? У моєму житті склалися певні обставини, і з моральної точки зору я повинен бути зараз зі своєю сім’єю. Думаю, так би вчинив будь-хто у моїй ситуації, адже родина на першому місці, а потім ідуть всі інші питання.

Де я зараз? У Німеччині. Я, як футболіст, підписав контракт з клубом п’ятої ліги – Цеденік. Скоро буде презентація. Тобто у мене така сама ситуація, як з іншими нашими футболістами, які грають за кордоном.

Чи планую повернутися в Україну? Звичайно, коли зміняться обставини, але наразі це неможливо. Не через війну. Через сімейні обставини. Зараз у мене ще більше можливостей підтримувати країну і робити щось корисне. За Романа Медведєва, який теж не повернувся в Україну, не буду говорити. У нього своя історія", – сказав Лопатін.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії 1832
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 1623
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28933
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу 2747
Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ 3093 1
Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН 2070
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16536
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 31197
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24741 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3678
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55227
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81250