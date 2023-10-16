Кривбас представив ганського новачка

Квабена Аду прибув до розташування клубу

Ганський новачок криворізького Кривбау Прінс Квабена Аду прибув до розташування клубу.

Про це повідомляє пресслужба криворіжців.

20-річний нападник вже приєднався до нових партнерів, та провів декілька тренувань.

Аду став гравцем Кривбасу півтора місяці тому, але через бюрократичні труднощі, повʼязані з отриманням української візи, футболіст тільки зараз зміг прибути до Кривого Рогу.

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Нагадаємо, два працівники Кривбасу не повернулися в Україну після виїзного матчу жіночої Ліги чемпіонів.