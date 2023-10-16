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Кривбас представив ганського новачка

Квабена Аду прибув до розташування клубу
Сьогодні 14:10 134 0
Кривбас представив ганського новачка
#Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Ганський новачок криворізького Кривбау Прінс Квабена Аду прибув до розташування клубу.

Про це повідомляє пресслужба криворіжців.

20-річний нападник вже приєднався до нових партнерів, та провів декілька тренувань.

Аду став гравцем Кривбасу півтора місяці тому, але через бюрократичні труднощі, повʼязані з отриманням української візи, футболіст тільки зараз зміг прибути до Кривого Рогу.

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Допис, поширений FC Kryvbas \\\\\\ ФК Кривбас (@fckryvbas)

Нагадаємо, два працівники Кривбасу не повернулися в Україну після виїзного матчу жіночої Ліги чемпіонів.

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