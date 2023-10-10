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Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину

Він уже видалив свій коментар, але ж інтернет пам'ятає все...
Сьогодні 17:58 Андрій Дунець 187 0
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину

Джерело - Чемпіон.

Історія з трьома футболістами молодіжки Динамо, які під час комендантської години відпочивали в нічному клубі, отримала продовження.

На захист гравців у соцмережах стали їхні колеги.

Зокрема, Артем Нижник, 20-річний нападник Гірник-Спорта, в коментарях до допису сайту "Трибуна" в інстаграмі написав: "Угомонитесь журналюги". (Мову оригіналу й пунктуацію збережено).

Цей коментар, з-поміж інших, уподобав Єгор Коваль, ексгравець Металіста 1925, а потім у коментарях до посту в пабліку "Брутальний Футбол" написав свою розгорнуту думку з цього приводу. Вона - на скріншоті нижче (автор його вже видалив).

Слід додати, що подібні думки колег сумнозвісних гравців Динамо U-19 є непоодинокими — про це свідчать лайки на коментарях (дехто їх спеціально прибрав після розголосу).

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