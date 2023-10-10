Суркіс оплатив ще 10 днів лікування Мілевського

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський йде на поправку, лікування якому оплатив президент київського клубу Ігор Суркіс.

Про це сказав ексгравець киян Олександр Алієв.

"Щойно був у кента [Мілевського - прим.]. Кент одужує, все з ним добре. Він уже в стані реабілітації.

Ігор Суркіс проплатив ще на 10 днів вперед за його реабілітацію. Тож він одужує. Спасибі ще раз і Динамо, і, звичайно ж, Михайловичу Суркісу.

Тож скоро кент одужає, все з ним буде добре. Він - красень", - розповів Алієв у себе в Instagram.