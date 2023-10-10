Суркіс оплатив ще 10 днів лікування Мілевського

Джерело - isport.ua.
Колишній нападник Динамо Артем Мілевський йде на поправку, лікування якому оплатив президент київського клубу Ігор Суркіс.
Про це сказав ексгравець киян Олександр Алієв.
"Щойно був у кента [Мілевського - прим.]. Кент одужує, все з ним добре. Він уже в стані реабілітації.
Ігор Суркіс проплатив ще на 10 днів вперед за його реабілітацію. Тож він одужує. Спасибі ще раз і Динамо, і, звичайно ж, Михайловичу Суркісу.
Тож скоро кент одужає, все з ним буде добре. Він - красень", - розповів Алієв у себе в Instagram.