Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО

Джерело - Українська правда.

Троє футболістів молодіжного складу київського Динамо перебували в нічному клубі столиці під час комендантської години.

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач провів розслідування про діяльність караоке-бару "Boho Safari".

На опублікованому відео, зокрема, було помічено трьох гравців Динамо U-19: Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка (шурин Дениса Попова) і Владислава Герича. Вони вночі покидали приміщення закладу.

Як повідомляє сайт Tribuna.com, Динамо оштрафувало футболістів та провело з ними виховну бесіду.

Нагадаємо, у п'ятницю "біло-сині" на очах в Олександра Усика програли Поліссю у феєричному матчі УПЛ.

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