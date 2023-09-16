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Майбутня зірка тенісу: мережу підкорило відео з тренування маленької племінниці Світоліної

Сьогодні 12:47 Андрій Дунець 223 0
Майбутня зірка тенісу: мережу підкорило відео з тренування маленької племінниці Світоліної
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Брат Еліни Світоліної, Юліан, опублікував у своєму інстаграмі відео із тренування 5-річної дочки Лілліани.

У коментарях, звісно, не могли не захопитися ступенем милоти цього допису.

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Допис, поширений Yulian Svitolin (@svitolin_)

Раніше Юліан публікував уривок із тренування Лілліани у формі київського Динамо.

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Допис, поширений Yulian Svitolin (@svitolin_)

Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної

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