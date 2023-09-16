Майбутня зірка тенісу: мережу підкорило відео з тренування маленької племінниці Світоліної

Джерело - Чемпіон.
Брат Еліни Світоліної, Юліан, опублікував у своєму інстаграмі відео із тренування 5-річної дочки Лілліани.
У коментарях, звісно, не могли не захопитися ступенем милоти цього допису.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше Юліан публікував уривок із тренування Лілліани у формі київського Динамо.
Переглянути цей допис в Instagram
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua