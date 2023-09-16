Майбутня зірка тенісу: мережу підкорило відео з тренування маленької племінниці Світоліної

Джерело - Чемпіон.

Брат Еліни Світоліної, Юліан, опублікував у своєму інстаграмі відео із тренування 5-річної дочки Лілліани.

У коментарях, звісно, не могли не захопитися ступенем милоти цього допису.

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Раніше Юліан публікував уривок із тренування Лілліани у формі київського Динамо.

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