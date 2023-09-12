Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні свій день народження святкує найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. Тенісистці виповнилося 29 років, а своєю улюбленою справою вона почала займатися вже - в 9!
Переможниця 17 турнірів WTA, чемпіонка Підсумкового турніру та бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо-2022.
Правила життя Еліни Світоліної
Після матчу з Сереною Вільямс прийшло розуміння, що свіжа голова є дуже важливою складовою для перемоги: буде вона – буде гра. Я усвідомила, що можу перемагати у топових гравців. Згадаймо турнір WTA, котрий я виграла у 2018. На ньому було вісім найкращих спортсменок світу, а я була там у ролі аутсайдера і яким було моє здивування, коли я відіграла так, що здобула перемогу. Цей період вселив у мене впевненість та віру, що можливо все.
Моїм найголовнішим правилом є пити багато води, бо мій організм завжди знаходиться у стані стресу через постійну зміну клімату. До того ж я завжди намагаюся увійти в місцевий часовий пояс о котрій годині не приїхала б. На початку це дуже важко, але потім звикаєш і це дуже допомагає. Особливу увагу я приділяю розтяжці, зокрема стегон – там у мене найбільше накопичується рідина, а стретчинг допомагає посилити загальний кровообіг та пропрацювати суглоби. Зазвичай я літаю у компресійних лосинах.
Для мене було дуже важливо відпочити від тенісу, адже це досить енергозатратний вид спорту.
Дуже важливо правильно фокусувати свою увагу та виходити зі складних матчів, котрі чекають на мене в майбутньому. Я викладаюся на тренуваннях на усі 100% та роблю все можливе, щоб приймати свій стан і той факт, що повернення до своєї старої форми займе в мене достатньо часу.
Я знаю свою ціну та цінність.
Дуже важливо будувати стосунки з людиною, котра справді тебе розуміє. Я маю багато поїздок, турнірів, перемог та поразок, а відреагувати на них по-справжньому правильно в змозі лише той, хто сам займається цим.
Я завжди готова до нових пригод та можливостей, котрі очікують мене в майбутньому.
Якщо не хвилюєшся перед змаганнями, треба закінчувати зі спортом. Завжди прокручую сценарій гри та різні комбінації перед відповідальними матчами. Хвилювання для спортсмена це нормально і його треба приймати.
Емоції не можна стримувати. Еліна Світоліна зізналася, що її перемоги часто супроводжуються переможним криком, а поразки гірким плачем.
Мікротравми є кожного дня. Кожного рану ти просинаєшся з якимось болем. Головне давати собі якісний відпочинок між сезонами.
Психологічна стійкість – одна з найголовніших складових професійного тенісиста.
Перед важливими змаганнями намагаюся увійти в правильний потік, щоб бути зосередженою лише на змаганні. Чим більше досвіду, тим простіше входити в цей стан. Так набагато простіше відтворити усі схеми та комбінації, тому ти стаєш впевненішим, адже розумієш, що ти зробиш все та матимеш великі шанси на перемогу.
Виходжу на корт завжди з лівої ноги
Я люблю економити на всьому. У моєї сім’ї одного часу була серйозна криза і відтоді у мене заклалася звичка економити. Мої батьки дивуються цьому, адже розуміють, що я можу витрачати набагато більше. Я не витрачаю гроші на непотрібні мені речі.
Я дуже обережно ставлюся до фінансів та завжди намагаюся створити свою "подушку безпеки" на той випадок, коли у мене завершиться кар’єра. Намагаюся налаштувати свій стабільний пасивний дохід.
У перші дні війни було дуже важко зберігати здоровий глузд.Я була у величезному стресі через усе - через бабусю, через батьків...
Я дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України. Всі українці, ми тут, щоб допомогти їм виграти цю війну.
Я не збираюся всім подобатись. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей.
Треба навчитися мріяти та не боятися цього. Це дуже важливо. Треба завжди ставити перед собою задачі, які будуть мотивувати тебе: на день, на місяць, на рік…
Я найщасливіша, тому що здорова моя сім’я.
Анастасія Большакова, Чемпіон
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