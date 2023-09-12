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Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної

Сьогодні 21:34 Андрій Твердохліб 116 0
Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної
#Еліна Світоліна, #Правила життя

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій день народження святкує найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. Тенісистці виповнилося 29 років, а своєю улюбленою справою вона почала займатися вже - в 9!

Переможниця 17 турнірів WTA, чемпіонка Підсумкового турніру та бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо-2022.

Правила життя Еліни Світоліної

Після матчу з Сереною Вільямс прийшло розуміння, що свіжа голова є дуже важливою складовою для перемоги: буде вона – буде гра. Я усвідомила, що можу перемагати у топових гравців. Згадаймо турнір WTA, котрий я виграла у 2018. На ньому було вісім найкращих спортсменок світу, а я була там у ролі аутсайдера і яким було моє здивування, коли я відіграла так, що здобула перемогу. Цей період вселив у мене впевненість та віру, що можливо все.

Моїм найголовнішим правилом є пити багато води, бо мій організм завжди знаходиться у стані стресу через постійну зміну клімату. До того ж я завжди намагаюся увійти в місцевий часовий пояс о котрій годині не приїхала б. На початку це дуже важко, але потім звикаєш і це дуже допомагає. Особливу увагу я приділяю розтяжці, зокрема стегон – там у мене найбільше накопичується рідина, а стретчинг допомагає посилити загальний кровообіг та пропрацювати суглоби. Зазвичай я літаю у компресійних лосинах.

Для мене було дуже важливо відпочити від тенісу, адже це досить енергозатратний вид спорту. Зараз я впевнена, що цей відпочинок від тенісу сприяв моєму успішному поверненню, адже на початку січня я просто бігла на тренування.

Дуже важливо правильно фокусувати свою увагу та виходити зі складних матчів, котрі чекають на мене в майбутньому. Я викладаюся на тренуваннях на усі 100% та роблю все можливе, щоб приймати свій стан і той факт, що повернення до своєї старої форми займе в мене достатньо часу.

Я знаю свою ціну та цінність. 

Дуже важливо будувати стосунки з людиною, котра справді тебе розуміє. Я маю багато поїздок, турнірів, перемог та поразок, а відреагувати на них по-справжньому правильно в змозі лише той, хто сам займається цим.

Я завжди готова до нових пригод та можливостей, котрі очікують мене в майбутньому.

Якщо не хвилюєшся перед змаганнями, треба закінчувати зі спортом. Завжди прокручую сценарій гри та різні комбінації перед відповідальними матчами. Хвилювання для спортсмена це нормально і його треба приймати.

Емоції не можна стримувати. Еліна Світоліна зізналася, що її перемоги часто супроводжуються переможним криком, а поразки гірким плачем.

Мікротравми є кожного дня. Кожного рану ти просинаєшся з якимось болем. Головне давати собі якісний відпочинок між сезонами.

Психологічна стійкість – одна з найголовніших складових професійного тенісиста.

Перед важливими змаганнями намагаюся увійти в правильний потік, щоб бути зосередженою лише на змаганні. Чим більше досвіду, тим простіше входити в цей стан. Так набагато простіше відтворити усі схеми та комбінації, тому ти стаєш впевненішим, адже розумієш, що ти зробиш все та матимеш великі шанси на перемогу.

Виходжу на корт завжди з лівої ноги

Я люблю економити на всьому. У моєї сім’ї одного часу була серйозна криза і відтоді у мене заклалася звичка економити. Мої батьки дивуються цьому, адже розуміють, що я можу витрачати набагато більше. Я не витрачаю гроші на непотрібні мені речі.

Я дуже обережно ставлюся до фінансів та завжди намагаюся створити свою "подушку безпеки" на той випадок, коли у мене завершиться кар’єра. Намагаюся налаштувати свій стабільний пасивний дохід.

У перші дні війни було дуже важко зберігати здоровий глузд.Я була у величезному стресі через усе - через бабусю, через батьків...

Я дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України. Всі українці, ми тут, щоб допомогти їм виграти цю війну.

Я не збираюся всім подобатись. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей.

Треба навчитися мріяти та не боятися цього. Це дуже важливо. Треба завжди ставити перед собою задачі, які будуть мотивувати тебе: на день, на місяць, на рік…

Я найщасливіша, тому що здорова моя сім’я.

Анастасія Большакова, Чемпіон

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