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Делегація Мінспорту росії відвідала окуповані території Донецької області

Сьогодні 19:23 151 0
Делегація Мінспорту росії відвідала окуповані території Донецької області

Джерело - Tribuna.com.

Делегація Міністерства спорту росії під керівництвом олега матиціна відвідала окуповані території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У Маріуполі матицін, заступник міністра спорту рф одес байсултанов та директор Центру спортивної підготовки георгій брюсов зустрілися з ватажком терористичного угруповання "днр" денисом пшиліним, а також з "виконувачем обов'язків міністра молоді, спорту та туризму" юрієм мартиновим.

Делегація Мінспорту росії відвідала Стадіон імені Володимира Бойка, Айс Арену, Олімпійський та Донбас Арена.

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