Делегація Мінспорту росії відвідала окуповані території Донецької області

Джерело - Tribuna.com.
Делегація Міністерства спорту росії під керівництвом олега матиціна відвідала окуповані території Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
У Маріуполі матицін, заступник міністра спорту рф одес байсултанов та директор Центру спортивної підготовки георгій брюсов зустрілися з ватажком терористичного угруповання "днр" денисом пшиліним, а також з "виконувачем обов'язків міністра молоді, спорту та туризму" юрієм мартиновим.
Делегація Мінспорту росії відвідала Стадіон імені Володимира Бойка, Айс Арену, Олімпійський та Донбас Арена.