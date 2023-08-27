Головне
Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді та зберіг чемпіонські пояси
Сьогодні 01:22 1606 1
Усик у 9 раунді відправив у нокаут Дюбуа: відеоогляд бою
Сьогодні 02:22 768
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: американці здобули три золоті медалі
Сьогодні 02:10 229
Ти можеш мріяти, - Усик підтримав Дюбуа після бою
Сьогодні 01:46 498
Усик - Дюбуа: Як це було
Сьогодні 01:17 12977
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE
Сьогодні 00:39 42164
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:28 34041
Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
Вчора 23:47 4453
Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта
Вчора 23:44 795
Шираз жорстко нокаутував Митрофанова в 2 раунді
Вчора 22:19 962
Блоги
Дюбуа вдарив Усика нижче пояса під час чемпіонського бою - ВІДЕО
Дюбуа вдарив Усика нижче пояса під час чемпіонського бою - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 05:50 509
Відео дня: Омаргалієва зворушливо виконала гімн України перед боєм Усик - Дюбуа
Відео дня: Омаргалієва зворушливо виконала гімн України перед боєм Усик - Дюбуа Андрій Дунець
Сьогодні 03:24 282
Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця
Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця Андрій Дунець
Сьогодні 02:08 997
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:34 884
Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО
Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:46 591
Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО
Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:10 1737
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона Андрій Дунець
Вчора 17:54 1232
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Вчора 09:41 3527
Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби
Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби Юрко Юрченко
25.08.2023 17:31 464
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту Юрко Юрченко
25.08.2023 17:27 545
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа Андрій Дунець
24.08.2023 23:12 2428
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона Андрій Дунець
24.08.2023 18:17 8204
Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО
Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО Андрій Дунець
24.08.2023 17:33 618
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
24.08.2023 15:49 3826
Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз
Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз Юрко Юрченко
21.08.2023 17:57 662
Відео дня: Мілевський заговорив українською у спільному ролику з Федецьким
Відео дня: Мілевський заговорив українською у спільному ролику з Федецьким Андрій Дунець
21.08.2023 16:44 2154
Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ
Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ Андрій Дунець
21.08.2023 14:54 3144
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Дунець
20.08.2023 10:32 35477
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла Андрій Дунець
19.08.2023 16:28 9121
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа Юрко Юрченко
18.08.2023 19:23 1090
Прямі трансляції

Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця

Британець втратив здатність продовжувати бій у 9-му раунді
Сьогодні 02:08 Андрій Дунець 1031 0
Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) упевнено захистив чемпіонські пояси  WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі в поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа (19-2-0, 18 КО).

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця (уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці сьомого раунду).

Останній удар Олександра не був надто сильним, але ефективно спрацював за сукупністю.

Відео

Огляд бою

Додамо, що в інтерв'ю на ринзі після бою Усик присвятив свою перемогу Збройним силам України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 34041
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 32274
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 42164
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15631
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16660
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 21650 5
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16589 6
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7853 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29247
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14819 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56452
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108336 4