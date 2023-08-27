Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця

Британець втратив здатність продовжувати бій у 9-му раунді

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) упевнено захистив чемпіонські пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі в поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа (19-2-0, 18 КО).

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця (уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці сьомого раунду).

Останній удар Олександра не був надто сильним, але ефективно спрацював за сукупністю.

Відео

Огляд бою

Додамо, що в інтерв'ю на ринзі після бою Усик присвятив свою перемогу Збройним силам України.

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