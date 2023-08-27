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Ти можеш мріяти, - Усик підтримав Дюбуа після бою

Українець підійшов у куток Дюбуа після поєдинку
Сьогодні 01:46 316 0
Ти можеш мріяти, - Усик підтримав Дюбуа після бою
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) підтримав британця Данієля Дюбуа (19-2-0, 18 КО) після захисту чемпіонських поясів WBO, IBF, WBA Super та IBO.

Українець підійшов у куток суперника і сказав йому кілька слів.

"Це не погано. Це бокс, це не балет і не танці. Ти молодий. Ти можеш, ти можеш мріяти. Чоловіче, розслабся, це бокс, це важкий спорт", - сказав Усик.

Раніше українець прокоментував перемогу над Дюбуа.

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