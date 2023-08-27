Ти можеш мріяти, - Усик підтримав Дюбуа після бою

Джерело - Чемпіон.
Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) підтримав британця Данієля Дюбуа (19-2-0, 18 КО) після захисту чемпіонських поясів WBO, IBF, WBA Super та IBO.
Українець підійшов у куток суперника і сказав йому кілька слів.
"Це не погано. Це бокс, це не балет і не танці. Ти молодий. Ти можеш, ти можеш мріяти. Чоловіче, розслабся, це бокс, це важкий спорт", - сказав Усик.
"You can dream."— Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023
Usyk delivers words of encouragement post-fight 🤝 pic.twitter.com/UN6PeZBdGS
Раніше українець прокоментував перемогу над Дюбуа.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!