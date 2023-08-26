Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО

Вдалий заспів великого вечора боксу для України

Джерело - Чемпіон.

Даніель Лапін (8-0-0, 1 КО) переміг німця Аро Шварца (20-7-1, 13 КО) в бою за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі.

Наприкінці шостого раунду після потужної атаки та нокдауну німецького боксера кут Шварца викинув в ринг білий рушник.

Для Лапіна це 8 перемога в профі ринзі.

Відео (таймкод - 00:04:51)

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик - Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь здобув свою 14 перемогу в професійному боксі.

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