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Срна: Якби не війна, Ахметов би не продав Мудрика за 100 млн

Сьогодні 15:35 78 0
Срна: Якби не війна, Ахметов би не продав Мудрика за 100 млн

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розкрив деталі розмови з президентом клубу Рінатом Ахметовим після трансферу Михайла Мудрика у Челсі за 70 мільйонів євро + 30 бонусами.

Про це хорват розповів порталу Бомбардир.

"Сказав, що дешево продали. Я вам кажу, якби не було війни, президент ніколи б не продав за 100 мільйонів. Президент хотів виграти Лігу чемпіонів з цією командою. Це була мрія, складно було б виграти, але 1/4, 1/2, я впевнений, що да. З цією командою так. Нас би чекали великі результати", - сказав Срна.

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