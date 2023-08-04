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Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"

Відомий блогер щиро відреагував на головний момент туру УПЛ
Сьогодні 13:03 Андрій Дунець 758 0
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
#Верес, #Микола Матвієнко, #Андрій Сеньків, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Андрій Сеньків різко прокоментував гол Шахтаря у ворота Вереса в матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги.

Відомий блогер у свіжому випуску ютуб-шоу KDK мав суперечку зі своїм співведучим Сергієм Болотніковим.

"Знаєш, у нас у дворовому футболі це називається просто - щурячий гол. Коли хтось отак забиває з центра поля чи з подібної історії... Це не по-фейрплеївськи... Якщо на XBOX я такий гол забиваю, я гру переграю! Мені совість не дозволяє дограти!

Я завжди, коли такі голи бачу, нічого не можу зробити із собою... Закрий мені очі й запитай, хто забив – я тобі скажу: "Хтось із Шахтаря". У мене в голові цей стереотип живе і, певно, житиме вічно. Це от чисто шахтарівський гол, і ти мене в іншому не переконаєш", – завершив свою емоційну промову Сеньків.

Відео

Нагадаємо, в епізоді з тим скандальним голом Микола Матвієнко виконав штрафний, не дочекавшися свистка арбітра Олександра Шандора, хоча на скріншотах було видно, що суддя показав гравцям гірників жест зі свистком у руці.

Пізніше сам автор м'яча пояснив ситуацію, мовляв, арбітр просто перепитав, чи потрібно виконувати стандарт за свистком.

Щось подібне опісля сказали й тренери Вереса та Шахтаря.

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