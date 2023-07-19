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Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге

Просто знущання зі суперника
Вчора 22:45 Андрій Дунець 794 0
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук відзначився 6 забитими м'ячами у контрольній грі за Брюгге проти нижчелігового Хейста.

Втім, цей доробок українського нападника - навіть не третина всіх результативних ударів "синьо-чорних" у зустрічі. Загалом у воротах бідолашних суперників м'яч побував цілих двадцять два рази - 22:0.

Пропонуємо вам насолодитися всіма голами Яремчука.

Відео

Нагадаємо, на початку липня Яремчук забив уперше за майже 9 місяців

А востаннє саме в офіційному матчі форвард збірної України забивав іще 19 жовтня минулого року у ворота Сент-Трьойдена (3:0). За перший сезон у бельгійському гранді Романові вдалося відзначитися 2 голами та 2 асистами.

У червні спеціалізований сайт Transfermarkt оновив ціну на 27-річного футболіста: вона впала майже удвічі.

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