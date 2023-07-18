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Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію
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Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію

18 липня їй виповнюється 28 років
Сьогодні 14:46 Андрій Твердохліб 8276 0
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію
#Марина Бех-Романчук, #Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Чемпіон.

19 серпня 2022 року сьогоднішня іменинниця Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль чемпіонату Європи у потрійному стрибку. Українка встановила особисте досягнення, показала третій результат в історії українського потрійного стрибка. Результат 15.02 став найкращим у сезоні 2022 року в Європі.

Характер

Рівно за добу до історисного успіху українка не змогла зачепитися за медаль у своїй профільній дисципліні - стрибках у довжину. Серйозний психологічний удар для будь-якого спортсмена, тим більше, бронзової медалі в останній фінальній спробі позбавила... бобслеїстка з Великою Британії - Джасмін Соєрс. Такою розчарованою українську стрибунку, яка постійно випромінює посмішку та радість, не бачили давно.

На мить здалося, що Марина заплакала...

Тут слід нагадати, що за місяць до того Марина провалалися на чемпіонаті світу. Але здаватися - це не про Бех-Романчук. Хмельничанка неодноразово демонструвала на світових аренах залізний характер, психологічну стійкість і жагу боротися до останнього, як це було на ЧС-2019 в Досі, коли стрибунка в останній спробі вирвала срібну медаль у стрибках у довжину.

Історичний потрійний

Як уже зазначалося раніше, профільною дисципліною легкоатлетки є стрибки у довжину.

Потрійний стрибок Бех-Романчук почала виконувати лише у 2022-му. Звісно, мова йде про змагання найвищого рівня. До того знаменного дня особистий рекорд українки був усього 14.74 - дуже скромно. Однак провал у стрибках у довжину не лише не вибив її з рівноваги, а навпаки - мотивував до серйозних, без перебільшення, історичних звершень.

Протягом фіналу в потрійному стрибку на ту мить 27-річна хмельничанка 3 рази покращували персонал бест, упевнено лідирувала, а у 5-й спробі полетіла аж на 15.02. Беззаперечна перемога, перше золото чемпіонатів Європи та перша медаль найвищого ґатунку для України на чемпіонаті Європи-2022.

Таким чином, Бех-Романчук стала лише другою українкою, яка подолала гросмейстерський рубіж у 15 метрів. До неї це робила лише легендарна Інеса Кравець, двічі, світовий рекорд (15.50) якої протримався 26! років.

Сльози тренера та поцілунок Мишка

Найзворушливішим моментом вечора стали сльози незмінного тренера Марини - Вадима Крушинського...

Ну і звісно, куди ж без поцілунку коханого, віцечемпіона Олімпійських ігор у Токіо-2020, Михайла Романчука, який за кілька днів до цього став чемпіоном Європи з плавання на коронній дистанції 1500 м.

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