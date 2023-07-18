18 липня їй виповнюється 28 років

Джерело - Чемпіон.

19 серпня 2022 року сьогоднішня іменинниця Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль чемпіонату Європи у потрійному стрибку. Українка встановила особисте досягнення, показала третій результат в історії українського потрійного стрибка. Результат 15.02 став найкращим у сезоні 2022 року в Європі.

Характер

Рівно за добу до історисного успіху українка не змогла зачепитися за медаль у своїй профільній дисципліні - стрибках у довжину. Серйозний психологічний удар для будь-якого спортсмена, тим більше, бронзової медалі в останній фінальній спробі позбавила... бобслеїстка з Великою Британії - Джасмін Соєрс. Такою розчарованою українську стрибунку, яка постійно випромінює посмішку та радість, не бачили давно.

На мить здалося, що Марина заплакала...

Wow. Incredible reaction of total frustration from Maryna Bekh-Romanchuk in the women’s long jump. How visceral is this? pic.twitter.com/52JxxN7rrN — Nick Metcalfe (@Nick_Metcalfe) August 18, 2022

Тут слід нагадати, що за місяць до того Марина провалалися на чемпіонаті світу. Але здаватися - це не про Бех-Романчук. Хмельничанка неодноразово демонструвала на світових аренах залізний характер, психологічну стійкість і жагу боротися до останнього, як це було на ЧС-2019 в Досі, коли стрибунка в останній спробі вирвала срібну медаль у стрибках у довжину.

Історичний потрійний

Як уже зазначалося раніше, профільною дисципліною легкоатлетки є стрибки у довжину.

Потрійний стрибок Бех-Романчук почала виконувати лише у 2022-му. Звісно, мова йде про змагання найвищого рівня. До того знаменного дня особистий рекорд українки був усього 14.74 - дуже скромно. Однак провал у стрибках у довжину не лише не вибив її з рівноваги, а навпаки - мотивував до серйозних, без перебільшення, історичних звершень.

Протягом фіналу в потрійному стрибку на ту мить 27-річна хмельничанка 3 рази покращували персонал бест, упевнено лідирувала, а у 5-й спробі полетіла аж на 15.02. Беззаперечна перемога, перше золото чемпіонатів Європи та перша медаль найвищого ґатунку для України на чемпіонаті Європи-2022.

Таким чином, Бех-Романчук стала лише другою українкою, яка подолала гросмейстерський рубіж у 15 метрів. До неї це робила лише легендарна Інеса Кравець, двічі, світовий рекорд (15.50) якої протримався 26! років.

Сльози тренера та поцілунок Мишка

Найзворушливішим моментом вечора стали сльози незмінного тренера Марини - Вадима Крушинського...

Ну і звісно, куди ж без поцілунку коханого, віцечемпіона Олімпійських ігор у Токіо-2020, Михайла Романчука, який за кілька днів до цього став чемпіоном Європи з плавання на коронній дистанції 1500 м.

Maryna Bekh-Romanchuk kisses her husband Misha Romanchuk after winning the gold in triple jump! Misha won 🥇 himself a few days ago in men’s 1500m swimming! 🇺🇦 pic.twitter.com/iwa8CzpppL — 25% - Roman🇺🇦🇹🇷🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇹🇼🇯🇵🇦🇺 (@Wh0Know5) August 20, 2022

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