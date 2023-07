19 серпня 2022 року сьогоднішня іменинниця Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль чемпіонату Європи у потрійному стрибку. Українка встановила особисте досягнення, показала третій результат в історії українського потрійного стрибка. Результат 15.02 став найкращим у сезоні 2022 року в Європі.

Рівно за добу до історисного успіху українка не змогла зачепитися за медаль у своїй профільній дисципліні - стрибках у довжину. Серйозний психологічний удар для будь-якого спортсмена, тим більше, бронзової медалі в останній фінальній спробі позбавила... бобслеїстка з Великою Британії - Джасмін Соєрс. Такою розчарованою українську стрибунку, яка постійно випромінює посмішку та радість, не бачили давно.

На мить здалося, що Марина заплакала...

Wow. Incredible reaction of total frustration from Maryna Bekh-Romanchuk in the women’s long jump. How visceral is this? pic.twitter.com/52JxxN7rrN