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Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО

На відео був помічений іще один славетний футболіст минулого
Сьогодні 12:09 Андрій Дунець 826 0
Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО
#Ігор Бєланов, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Юрій Запісоцький

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов був роздратований запитанням перехожого про місце перебування генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Журналіст Костянтин Андріюк у своєму телеграм-каналі опублікував відео, де оператор отримує від знаменитого ексдинамівця, який прямує до машини після чергового засідання у справі про президента УАФ Андрія Павелка, досить різку відповідь.

"Ото ти здібний, б***ь! Ото ти здібний!.. Ну як вам, б***ь, не набридло ще? Все продажне, продали все! Стільки хорошого ми зробили - і все до одного місця!" - сказав Бєланов.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Також на цих кадрах був помічений інший легендарний український футболіст - Олег Протасов. Але він промовчав.

Раніше: Протасов звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка

Нагадаємо, напередодні Юрій Запісоцький уже вкотре не з'явився до суду, де мало відбутися слухання щодо зміни йому запобіжного заходу.

Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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