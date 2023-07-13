Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО

На відео був помічений іще один славетний футболіст минулого

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов був роздратований запитанням перехожого про місце перебування генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Журналіст Костянтин Андріюк у своєму телеграм-каналі опублікував відео, де оператор отримує від знаменитого ексдинамівця, який прямує до машини після чергового засідання у справі про президента УАФ Андрія Павелка, досить різку відповідь.

"Ото ти здібний, б***ь! Ото ти здібний!.. Ну як вам, б***ь, не набридло ще? Все продажне, продали все! Стільки хорошого ми зробили - і все до одного місця!" - сказав Бєланов.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Також на цих кадрах був помічений інший легендарний український футболіст - Олег Протасов. Але він промовчав.

Нагадаємо, напередодні Юрій Запісоцький уже вкотре не з'явився до суду, де мало відбутися слухання щодо зміни йому запобіжного заходу.

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