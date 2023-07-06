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Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького

Юрій Запісоцький заручився підтримкою українських легенд футболу
Сьогодні 20:40 361 1
Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького
#Ігор Бєланов, #Олег Блохін, #Юрій Запісоцький

Джерело - Чемпіон.

Поручителями генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького у справі щодо розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави готові виступити 8 осіб.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Це Олег Блохін, Ігор Бєланов, Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов, Олег Таран, Валерій Лунченко, Дмитро Кубряк та Катерина Монзуль.

Лунченко – президент Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Кубряк – заступник начальника відділу забезпечення арбітражу УАФ та військовий медик, який у вересні минулого року був звільнений з полону.

Таран – колишній тренер Кривбаса та запорізького Металурга.

Раніше СБУ затримала генерального секретаря УАФ.

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