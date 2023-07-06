Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького

Джерело - Чемпіон.
Поручителями генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького у справі щодо розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави готові виступити 8 осіб.
Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.
Це Олег Блохін, Ігор Бєланов, Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов, Олег Таран, Валерій Лунченко, Дмитро Кубряк та Катерина Монзуль.
Лунченко – президент Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.
Кубряк – заступник начальника відділу забезпечення арбітражу УАФ та військовий медик, який у вересні минулого року був звільнений з полону.
Таран – колишній тренер Кривбаса та запорізького Металурга.
Раніше СБУ затримала генерального секретаря УАФ.