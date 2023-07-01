Алієв: Мудрик – не зірка і не лідер збірної

Джерело - sportnews.com.ua.
Півзахисник Челсі Михайло Мудрик ще не показує гру високого рівня.
Про це розповів колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв.
"На рахунок зірковості Мудрика, то я його зіркою не вважаю. Таким, зіркою, зробили його ви – журналісти й кореспонденти насамперед. Мудрик – не зірка і не лідер збірної.
Приїхав він у Челсі і що? Хіба він грає? Ні, не грає. От коли він заграє в лондонському клубі, почне демонструвати якісну гру високого рівня, от тоді й можна буде називати його зіркою. Не зараз. Нині – він просто футболіст.
В нинішній молодіжній збірній я б взагалі нікого не виокремлював, крім Руслана Ротаня. Вважаю, тренер він відмінний", - сказав Алієв.
Раніше стала відома зарплата Мудрика у Челсі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!