4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової

Еліна має позитивний досвід зустрічей на пізній стадії трав'яного мейджора

Джерело - Чемпіон.

11 липня 2023 року українка Еліна Світоліна (76) зустрінеться з Ігою Швьонтек (1) у межах 1/4 фіналу Вімблдона. А 9 липня 2019-го на аналогічній стадії вона святкувала перемогу у двох партіях над чешкою Кароліною Муховою (на той момент 68-ю в рейтингу WTA).

Пригадаймо той знаковий матч.

Перший сет Світоліна розпочала не дуже вдало та поступалася з рахунком 2:5, але зуміла взяти виграти - 7:5.

У другій партії Мухова розпочала з брейку та повела 2:0, проте Еліна в наступному геймі зробила зворотний брейк та вирівняла ситуацію. Українка виграла 5 геймів поспіль і за рахунку 5:2 подавала на матч, але суперниця не поспішала здаватися. Чешка взяла гейм на подачі на ту мить 8-ї ракетки світу, а потім взяла й власну. За рахунку 5:4 Еліна виграла гейм на своїй подачі та вперше пробилась до півфіналу Grand Slam.

Еліна двічі подала навиліт і зробила одну подвійну помилку. Також в активі українки 6 реалізованих брейк-пойнтів з 11 спроб.

Огляд матчу

Суперницею Світоліної в півфіналі стала Симона Халеп (7) з Румунії. На жаль, українка поступилася з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, попри те, що вела у третій партії 4:1... Невдовзі Еліна повторила цей успіх і на кортах US Open, вийшовши вдруге й поки що востаннє до 1/2 фіналу турніру найвищої категорії.

Нагадаємо, Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

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