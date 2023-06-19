Ванат не влучив по воротах із 5 метрів: збірна України мала фантастичний момент у матчі з Мальтою

Джерело - Чемпіон.
Владислав Ванат змарнував відмінну нагоду відкрити рахунок у матчі 4-го туру кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Мальти.
На 5-й хвилині представник київського Динамо чудово відгукнувся на передачу з лівого флангу, але, перебуваючи в межах воротарського майданчика суперника, не влучив по воротах приблизно із 5 метрів.
Скріншот (MEGOGO)
Пізніше, мальтійці пробачили "синьо-жовтих" після невпевненої гри Матвієнка в захисті.
Станом на кінцівку першого тайму рахунок у зустрічі так і залишився невідкритим - 0:0.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua