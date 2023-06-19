Ретро дня: 17 років тому Ребров забив свій найвідоміший гол за збірну України - ВІДЕО

Це було ніби вчора, але вже стільки часу минуло...

Джерело - Чемпіон.

19 червня 2006 року Сергій Ребров забив свій найвідоміший гол за національну збірну України.

Сталося це в матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2006 проти Саудівської Аравії. Підопічні Олега Блохіна розгромили суперника з рахунком 4:0. Найкрасивіший м'яч (2-й за порядком у грі) провів саме Ребров ударом зі супердалекої відстані.

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Загалом за збірну України (1992-2006 рр.) Сергій Ребров провів 75 матчів, у яких відзначився 15 голами.

Нагадаємо, 7 червня 2023 року Реброва було офіційно представлено на посаді головного тренера збірної. На чолі головної футбольної команди країни фахівець уже встиг провести два матчі: нічия 3:3 з Німеччиною та вольова перемога 3:2 над Північною Македонією.

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