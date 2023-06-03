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Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута

Мабуть, найвідоміший м'яч Сергія Станіславовича
Сьогодні 20:04 Андрій Дунець 346 0
Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута
#Барселона, #Сергій Ребров, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

3 червня свій 49-й день народження відзначає славетний нападник київського Динамо та збірної України, а нині тренер Сергій Ребров. З цієї нагоди згадуємо, мабуть, його найвідоміший гол у кар'єрі. 

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-1997/1998 підопічні Валерія Лобановського розбили Барселону з рахунком 3:0. Перший м'яч у зустрічі забив якраз Ребров. Той результативний удар із гострого кута фактично став візитівкою Сергія.

Відео

Цікаво, що у свій день народження Ребров підтвердив намір очолити збірну України.

Читайте також на нашому сайті ексклюзивну історію від Максима Розенка про те, чому Сергій Ребров боявся помсти братів Кличків.

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