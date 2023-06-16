Левченко: Нарешті Павелка упакували

Джерело - Чемпіон.
Шевченківський районний суд міста Львова зробив перший крок у боротьбі з корупцією в українському футболі, коли обрав запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку.
Про це розповів ексхавбек національної збірної України Євген Левченко у Twitter.
"Перший крок до боротьби з корупцією в українському футболі. Президент Асоціації футболу України деякий час перебуває під пильною увагою. І нарешті його упакували. 60 днів ув’язнення", - написав Левченко.
Нагадаємо, суд відправив Павелка у СІЗО.