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Левченко: Нарешті Павелка упакували

Євген Левченко прокоментував рішення суду, згідно з яким президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відправили до СІЗО на 60 діб.
Сьогодні 13:37 505 0
Левченко: Нарешті Павелка упакували
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Шевченківський районний суд міста Львова зробив перший крок у боротьбі з корупцією в українському футболі, коли обрав запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку.

Про це розповів ексхавбек національної збірної України Євген Левченко у Twitter.

"Перший крок до боротьби з корупцією в українському футболі. Президент Асоціації футболу України деякий час перебуває під пильною увагою. І нарешті його упакували. 60 днів ув’язнення", - написав Левченко.

Нагадаємо, суд відправив Павелка у СІЗО.

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