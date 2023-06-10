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Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса

Чемпіон світу не вірить у забобони
Сьогодні 08:27 Андрій Дунець 607 0
Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес наприкінці весни (за декілька днів до фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті) зіграв весілля. Обраницею аргентинця стала фітнес-модель Августина Гандольфо.

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Допис, поширений Agustina Gandolfo (@agus.gandolfo)

Пара разом уже кілька років та разом виховують доньку.

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Допис, поширений Agustina Gandolfo (@agus.gandolfo)

Але навіть після народження дитини Августина зберігає чудову форму.

Фотодокази

Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі

Фото: agus.gandolfo / instagram

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