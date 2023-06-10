Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса

Чемпіон світу не вірить у забобони

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес наприкінці весни (за декілька днів до фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті) зіграв весілля. Обраницею аргентинця стала фітнес-модель Августина Гандольфо.

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Пара разом уже кілька років та разом виховують доньку.

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Але навіть після народження дитини Августина зберігає чудову форму.

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Фото: agus.gandolfo / instagram

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