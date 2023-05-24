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Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО

Ми не будемо проти й третьої серії
Сьогодні 16:55 Андрій Дунець 544 0
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО
#Наполі

Джерело - Carmen Caccavale.

Спокуслива вболівальниця Carmen Caccavale знову з'явилася перед камерами голяка розфарбованою в символіку Наполі на честь першого за 33 роки й третього в історії Скудетто улюбленого клубу.

Дівчина є танцюристкою та полюбляє влаштовувати яскраві перформанси у своїх соцмережах. Блогерка потішила прихильників відразу двома яскравими дефіле.

Відео 1

@cccarmen98 🩵 ancora Napoli @Diego Bormida Artist #napoli #nyp #model #ita #artist #painting #bodypainting #naples #scudetto #campioniditalia ##msc #lete #sscnapoli #napoli1926 #santerowines #958santero #diegoborbidaartist #molinosignetti #mostradoltremare #tuttopizza ♬ COME VUOI - Geolier

Відео 2

@cccarmen98 🩵 ancora Napoli @Diego Bormida Artist #muralesmaradona #largomaradona #napo #naple #napoli #nyp #model #ita #artist #painting #bodypainting #naples #scudetto #campioniditalia ##msc #lete #sscnapoli #napoli1926 #santerowines #958santero #diegoborbidaartist #molinosignetti #mostradoltremare #tuttopizza ♬ La Mano de Dios - Rodrigo

Нагадаємо, на початку травня, невдовзі після офіційного оформлення чемпіонства Наполі, Carmen теж пройшлась голяка по місту.

На тлі таких чудових перфомансів стає ще більш прикро, що неаполітанський клуб очолює тренер, який публічно й тепло вітає команди з росії (терористичної країни).

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