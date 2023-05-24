Джерело - Carmen Caccavale.
Спокуслива вболівальниця Carmen Caccavale знову з'явилася перед камерами голяка розфарбованою в символіку Наполі на честь першого за 33 роки й третього в історії Скудетто улюбленого клубу.
Дівчина є танцюристкою та полюбляє влаштовувати яскраві перформанси у своїх соцмережах. Блогерка потішила прихильників відразу двома яскравими дефіле.
Відео 1
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Відео 2
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Нагадаємо, на початку травня, невдовзі після офіційного оформлення чемпіонства Наполі, Carmen теж пройшлась голяка по місту.
На тлі таких чудових перфомансів стає ще більш прикро, що неаполітанський клуб очолює тренер, який публічно й тепло вітає команди з росії (терористичної країни).
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