Після таких історій стає навіть трохи моторошно

Учасників та переможця вирішального матчу Ліги чемпіонів-2022/23 було передбачено ще близько 3 місяців тому.

На відео популярного пабліка GiveMeSport у Facebook, датованому 17 березня (тобто днем жеребкування чвертьфіналу ЛЧ) за допомогою битви яєць ідеально спрогнозували переможців кожної з пар аж до фіналу. У вирішальному матчі, якщо вірити цьому прогнозу, Інтер переможе Манчестер Сіті.

Відео

Фінальний поєдинок ЛЧ відбудеться 10 червня у Стамбулі на стадіоні Ататюрк. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе пряму текстову трансляцію матчу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua