Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС

Злочинні дії окупантів, на жаль, перетворили на жах життя багатьох цивільних

Джерело - Микола Васильков.

Оселя батька захисника київського Динамо, Олександра Караваєва, в Херсоні опинилась у пастці після підриву дамби Каховської гідроелектростанції, що влаштували російські загарбники.

Про це повідомив відомий журналіст та волонтер Микола Васильков у Facebook, а також показав світлину, зроблену з вікна того самого будинку.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС, що може позбавити питної води жителів Херсонщини та тимчасово окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС. Багато населених пунктів на обох берегах Дніпра затопило, українською владою проводиться евакуація місцевих мешканців, а вода продовжує прибувати.

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