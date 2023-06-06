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росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці

Особливо важкий ранок для України
Сьогодні 12:40 Андрій Дунець 81 0
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці

Джерело - Чемпіон.

Вранці 6 червня з'явилась інформація та підтвердження про підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Почалась евакуація населення, позаяк до 12:00 рівень води мав досягти критичного рівня.

Внаслідок підриву ГЕС під загрозою затоплення опинилися села Херсонщини: Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове. Також частково – місто Херсон (острів Корабел).

Згодом у мережі з'явилися фото затопленого футбольно-легкоатлетичного стадіону "Енергія" в Новій Каховці.

Підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та тимчасово окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС.

Цікаво, як такі новини сприйняв очільник МОК Томас Бах, який виступає за допуск спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до Олімпійських ігор-2024.

Гашек: Голова МОК або ненормальний, або повністю корумпований

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