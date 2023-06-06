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Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйона, піднялася в топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу

Сьогодні 17:13 Андрій Твердохліб 459 0
Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйона, піднялася в топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу Ролан Гаррос, на шляху українки стала представниця білорусі, друга ракетка світу (з великою імовірністю, перша в оновленому рейтингу) аріні сабаленка (6:4, 6:4). У першу чергу, не вистачило ігрового тонусу...

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Однак рівень тенісу, який продемонструвала експерша ракетка України, на подальші світлі перспективи Світоліної в турі. Уже в наступному рейтингу WTA Еліна підійметься в топ-75, орієнтовно - 73. Тим більше, їй не потрібно захищати очки в наступних турнірах, бо минулого року Світоліна не грала через декретну відпустку.

Також Світоліна заробила солідні призові - 400 тис євро.

Враховуючи те, що напередодні Ролан Гаррос українська тенісистка виграла турнір у Страсбурзі (17-й у кар'єрі), можна констатувати факт - Еліна повернулася повноцінно: відпочивша, з новою мотивацією та новими викликами.

Далі буде...

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