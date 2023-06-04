Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

Вихід Еліни Світоліної у чвертьфінал Ролан Гаррос дозволить українській тенісистці повернутися в першу сотню світового рейтингу.

У режимі реального часу Світоліна піднялася на 73-тє місце, яке може покращитися ще, у разі виходу в півфінал РГ.

У чинному рейтингу WTA, який було опубліковано на початку паризького Grand Slam, експерша ракетка України посідала 192-гу позицію.

Світоліна покинула еліту світового жіночого тенісу навесні 2022-го коли взяла паузу в кар'єрі через вагітність і народження доньки. Повернулася в тур на початку квітня цього року, а перед Roland Garros виграла турнір у Страсбурзі, який розпочинала поза топ-500.

Найвища позиція Світоліної в рейтингу WTA - 3-тя. З 2016 по 2021 роки одеситка не покидала десятку найкращих.