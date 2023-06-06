У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками

Неочікувана заява перед важливим матчем Еліни

Джерело - Чемпіон.

Напередодні гри 1/4 фіналу Ролан Ґаррос між українкою Еліною Світоліною та білорускою Аріною Сабаленка президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок обурився фактом проведення подібних поєдинків.

Відповідну заяву функціонер зробив у своєму Facebook, відмітивши у дописі відомого українського екстенісиста Сергія Стаховського.

"Я перепрошую, а у нас Еліна Світоліна краща за інших..? Чи загальні правила не розповсюджуються на амбасадорів United24? Підкреслю, я особисто виступаю за бойкот виступу українських атлетів на одних змаганнях з представниками рф/рб! І як я собі уявляю - всі, то всі! Які б обставини не були - загальне важливіше за особисте! Так у нас в країні ніколи не буде злагоди й порядку, коли всім закон, а своїм - можливості.. Свідомий того, що пані Світоліна ніяк не буде коментувати свої виступи, але цікаво, як до цих виступів ставиться пан Стаховський?!" - написав Конюшок.

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Стаховський, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ, не забарився з відповіддю, заявивши, що добре ставиться до таких зустрічей.

"Я до цих виступів ставлюсь позитивно. Топові спортсмени мають виступати, піднімати прапор України, на пресконференціях розказувати про звірства які робить армія країни 404, змушувати пресу ставити незручні питання спортсменам із країни 404 (дякую Марті Костюк) й дякувати населенню дружніх держав за їх підтримку та просити їх не зупинятись. З позиції людини, яка безпосередньо бере участь у відсічі загарбницької агресії країни із "запорєбріка" я вважаю що рішення яке було ухвалене (про заборону виступів спортсменам у змаганнях де виступають 404), є неправильним, дії, які вели до цього рішення, - непрофесійними. Ну і звісно, якщо вже ви наполягаєте, давайте про законність цих рішень будем питати в юристів, а не хайпувати на якомусь двіжі. Скільки зробили наші спортсмени на міжнародному майданчику задля підтримки України - ніхто з вас недолужив порахувати, а от як прийняти рішення яке ставить хрест на кар’єрах еліти українського спорту та й на спорті вцілому тут ми перші. Звісно, коментувати наслідки таких дій (а це безпроблемне повернення п*дарів на змагання де вони будуть розказувати, як "ми домбили бомбас", показувати відео з пєрвого канала і т. д.) думати не треба. Для мене, як і для побратимів навколо мене, кожна спортивна перемога на міжнародній арені це гордість та радість за те що все що ми робимо є НЕДАРМА!" - заявив Стаховський.

Нагадаємо, наприкінці березня уряд ухвалив рішення, що українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі, включно з відбірковими турнірами Олімпіади. Це рішення розкритикували багато відомих чинних та колишніх українських спортсменів.

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