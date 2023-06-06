Головне
6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос
Сьогодні 07:49 1406
Світоліна - сабаленка: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ролан Гаррос
Сьогодні 12:46 27
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
Сьогодні 12:40 79
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 12:01 3696
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
Сьогодні 11:07 3443 1
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сьогодні 07:48 4663
Штутгарт переміг Гамбург і зберіг прописку в Бундеслізі
Вчора 23:53 431
Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження
Вчора 21:22 4265
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
Вчора 20:44 1393
Динамо може проводити єврокубкові матчі наступного сезону в Румунії
Вчора 19:56 657
Блоги
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці Андрій Дунець
Сьогодні 12:40 47
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками Андрій Дунець
Сьогодні 11:07 3255 1
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:48 4623
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 20:44 1389
Одноклубник Мудрика поїхав до росії на запрошення гравця Спартака
Одноклубник Мудрика поїхав до росії на запрошення гравця Спартака Андрій Дунець
Вчора 19:26 982
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
Вчора 15:04 8673
Відео дня: Ібрагімович елегантно принизив фанів суперника, які освистали його прощальну промову
Відео дня: Ібрагімович елегантно принизив фанів суперника, які освистали його прощальну промову Андрій Дунець
Вчора 14:41 1138
Фото дня: Мудрик передав "палкий привіт" російським окупантам
Фото дня: Мудрик передав "палкий привіт" російським окупантам Андрій Твердохліб
04.06.2023 21:28 1209
Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною
Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною Андрій Твердохліб
04.06.2023 20:37 2769
Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ
Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ Андрій Твердохліб
04.06.2023 12:54 507
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2023 12:22 3073 3
Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута
Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута Андрій Дунець
03.06.2023 20:04 1986
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Андрій Твердохліб
03.06.2023 14:43 13338
Наш герой - Сергій Ребров: "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги
Наш герой - Сергій Ребров: "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги Андрій Твердохліб
03.06.2023 12:35 1112
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі Андрій Твердохліб
03.06.2023 11:35 3005
26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2023 10:55 11504
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2023 10:51 8948 1
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам Андрій Дунець
03.06.2023 10:27 3217
Вибіг на поле і штовхнув футболіста: команда українця Ігнатенка ризикує не вийти до Ліги 1 через скаженого фаната
Вибіг на поле і штовхнув футболіста: команда українця Ігнатенка ризикує не вийти до Ліги 1 через скаженого фаната Андрій Дунець
03.06.2023 09:56 472
7 років тому помер великий Мухаммед Алі
7 років тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
03.06.2023 09:16 4324
Прямі трансляції

У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками

Неочікувана заява перед важливим матчем Еліни
Сьогодні 11:07 Андрій Дунець 3443 1
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками
#Ролан Гаррос, #Еліна Світоліна, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Напередодні гри 1/4 фіналу Ролан Ґаррос між українкою Еліною Світоліною та білорускою Аріною Сабаленка президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок обурився фактом проведення подібних поєдинків.

Відповідну заяву функціонер зробив у своєму Facebook, відмітивши у дописі відомого українського екстенісиста Сергія Стаховського.

"Я перепрошую, а у нас Еліна Світоліна краща за інших..? Чи загальні правила не розповсюджуються на амбасадорів United24?

Підкреслю, я особисто виступаю за бойкот виступу українських атлетів на одних змаганнях з представниками рф/рб! І як я собі уявляю - всі, то всі! Які б обставини не були - загальне важливіше за особисте! Так у нас в країні ніколи не буде злагоди й порядку, коли всім закон, а своїм - можливості..

Свідомий того, що пані Світоліна ніяк не буде коментувати свої виступи, але цікаво, як до цих виступів ставиться пан Стаховський?!" - написав Конюшок.

Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної

Стаховський, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ, не забарився з відповіддю, заявивши, що добре ставиться до таких зустрічей.

"Я до цих виступів ставлюсь позитивно. Топові спортсмени мають виступати, піднімати прапор України, на пресконференціях розказувати про звірства які робить армія країни 404, змушувати пресу ставити незручні питання спортсменам із країни 404 (дякую Марті Костюк) й дякувати населенню дружніх держав за їх підтримку та просити їх не зупинятись.

З позиції людини, яка безпосередньо бере участь у відсічі загарбницької агресії країни із "запорєбріка" я вважаю що рішення яке було ухвалене (про заборону виступів спортсменам у змаганнях де виступають 404), є неправильним, дії, які вели до цього рішення, - непрофесійними. Ну і звісно, якщо вже ви наполягаєте, давайте про законність цих рішень будем питати в юристів, а не хайпувати на якомусь двіжі.

Скільки зробили наші спортсмени на міжнародному майданчику задля підтримки України - ніхто з вас недолужив порахувати, а от як прийняти рішення яке ставить хрест на кар’єрах еліти українського спорту та й на спорті вцілому тут ми перші. Звісно, коментувати наслідки таких дій (а це безпроблемне повернення п*дарів на змагання де вони будуть розказувати, як "ми домбили бомбас", показувати відео з пєрвого канала і т. д.) думати не треба. Для мене, як і для побратимів навколо мене, кожна спортивна перемога на міжнародній арені це гордість та радість за те що все що ми робимо є НЕДАРМА!" - заявив Стаховський.

Нагадаємо, наприкінці березня уряд ухвалив рішення, що українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі, включно з відбірковими турнірами Олімпіади. Це рішення розкритикували багато відомих чинних та колишніх українських спортсменів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос 6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос 1406
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 3696
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 8677
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 4663
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 1788
Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження 4265
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36202
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21404
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149915 7
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30228
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9475 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 71719