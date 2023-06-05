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Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022

Досі дуже важко згадувати той матч
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Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко, #Збірна Вельсу з футболу

Джерело - Чемпіон.

5 червня 2022 року збірна України програла Вельсу (0:1) у фінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Підопічні Олександра Петракова дуже непогано виглядали, але долю гри вирішив фактор домашніх трибун для суперників та окремі епізоди. Єдиний м'яч було проведено після нещасливого рикошету - Андрій Ярмоленко на 34-й хвилині "пробив" по власних воротах, відреагувавши на подачу Ґарета Бейла.

Відео

А під завісу першого тайму трапився найбільш суперечливий момент зустрічі. Джо Аллен у власному штрафному майданчику, здається, збив того самого Ярмоленка, але іспанський арбітр Матео Лаос вирішив інакше.

Не обійшлося й без російського сліду. Під час гри гакери країни-терориста зламали український медіасервіс, який транслював матч. Коментатор поєдинку Віктор Вацко у прямому етері дуже емоційно відреагував на це.

Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України

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