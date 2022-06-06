Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 20:56 1144
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 16:59 171
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Сьогодні 13:27 280
Бабич покинув Кривбас
Сьогодні 12:25 270
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Сьогодні 12:09 16772
Вернидуб може очолити Кривбас
Сьогодні 11:16 585
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Сьогодні 09:31 218311
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:41 1071
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
Вчора 23:09 353
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
Вчора 22:36 796
Блоги
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України Андрій Дунець
Сьогодні 16:22 485
"Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО
"Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 09:03 2707
Вацко - росіянам: Горіть у пеклі, с**ні орки
Вацко - росіянам: Горіть у пеклі, с**ні орки Андрій Твердохліб
Вчора 21:34 969
Іспанський арбітр сумнівно не призначив пенальті в ворота Вельсу в грі з Україною
Іспанський арбітр сумнівно не призначив пенальті в ворота Вельсу в грі з Україною Андрій Твердохліб
Вчора 21:19 1823
Хакери, імовірно російські, зламали український медіасервіс під час гри збірної України
Хакери, імовірно російські, зламали український медіасервіс під час гри збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 719
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Андрій Твердохліб
Вчора 19:49 5798
"Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО
"Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО Андрій Дунець
04.06.2022 19:06 2696
Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО
Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО Андрій Дунець
04.06.2022 15:21 1376
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО Андрій Дунець
03.06.2022 19:52 2722
"Веди свою війну": батько Макгрегора різко відповів Зеленському на критику сина за фото з путіним
"Веди свою війну": батько Макгрегора різко відповів Зеленському на критику сина за фото з путіним Андрій Дунець
03.06.2022 15:25 4031
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2022 11:41 6117 1
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі Андрій Дунець
02.06.2022 19:25 20402
Петраков дав волю емоціям після перемоги України над Шотландією ВІДЕО
Петраков дав волю емоціям після перемоги України над Шотландією ВІДЕО Андрій Дунець
02.06.2022 16:12 3915
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією Андрій Твердохліб
02.06.2022 13:30 1840
Щира радість та гордість за збірну: українські військові емоційно зустріли гол Ярмоленка ВІДЕО
Щира радість та гордість за збірну: українські військові емоційно зустріли гол Ярмоленка ВІДЕО Андрій Дунець
02.06.2022 13:09 1055
Збірна Шотландії привітала Україну: Ми були суперниками на полі
Збірна Шотландії привітала Україну: Ми були суперниками на полі Віктор Слюсаренко
02.06.2022 12:24 587
Повітряна тривога у Глазго: за збірну України знову хочеться вболівати
Повітряна тривога у Глазго: за збірну України знову хочеться вболівати Андрій Дунець
02.06.2022 09:04 1440
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Андрій Твердохліб
01.06.2022 23:07 4242
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
01.06.2022 13:42 13512 2
Денис Давидов: Електронний спорт займе свою нішу в Олімпійських іграх
Денис Давидов: Електронний спорт займе свою нішу в Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
01.06.2022 12:49 511
Прямі трансляції

Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України

Сьогодні 16:22 Андрій Дунець 486 0
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України
#Арановський, #Бєлік, #Збірна України з футболу, #ТК Футбол, #Андрій Ярмоленко, #Олександр Головко

Джерело - Чемпіон.

Конфлікт – це те, без чого, мабуть, неможливі цікаві розповідь, фільм чи дискусія. Різні точки зору додають розмові барв та сенсу. Втім, бувають ситуації, коли наявність протилежних думок зовсім не обов'язкова.

Матч національної збірної та питання про призначення пенальті в першому таймі – яскравий приклад такої ситуації. Під час та відразу після гри Вельс – Україна було вкрай важко знайти більш однозначну тему.

Дуже дивно, якби першою думкою будь-кого з українців, хто дивився на епізод Аллен – Ярмоленко не із заплющеними очима, було би щось на кшталт "Ну, це ж рішення досвідчених арбітрів, які дотримуються певної процедури". Такий українець, як не дивно, знайшовся:

"Ми дуже категоричні, слід відкинути емоції. Є рекомендації, як працює ВАР. Футбол – контактна гра. Між гравцями трапляються контакти під час матчу. Арбітр їх оцінює… Це неочевидна помилка судді".

Євген Арановський

Щоправда, стає вже не настільки дивно, якщо дізнатися, що цей українець – футбольний арбітр, який розуміється на рішеннях інших арбітрів трохи краще, ніж будь-хто із решти. Навіть, якщо роль цієї "решти" ситуативно виконують Олександр Головко та Олексій Бєлік.

Колишній нападник Шахтаря був досить дипломатичним, але й у міру різким у своїх запереченнях Євгенові Арановському під час включення останнього до післяматчевої студії каналу Футбол:

"У мене немає сумнівів щодо вашого професіоналізму, але, мені здається, ви просто боїтесь висловлюватися проти своїх колег!"

Бєлік був щирим і озвучив те, що думав він та переважна більшість людей, які тієї миті чули аргументи українського арбітра ФІФА. Це була мить унікального єднання тих, хто був перед екранами, та тих, хто був на цих екранах зображений.

Арановський на 10 хвилин, виділені йому в етері, став для вболівальників та експертів тим самим Матео Лаосом, який вкрав у них путівку на Кубок світу. Ще трохи – і Бєлік точно б відправив українського суддю за якоюсь дуже цікавою, й не факт, що цензурною, адресою. Навряд чи продюсери програми "Головна команда" планували, що вийде саме так, але кращого розвитку подій було важко вигадати. Ліпше могло бути хіба, якби Арановський був фізично присутнім у студії. Конфлікт, хай і не був обовязковим, зробив розмову живішою.

Окремої відзнаки вартує те, як на каналі оперативно згадали про схожий момент, що стався на Євро-2020, коли в матчі Україна – Північна Македонія інший суддя призначив пенальті за схожий фол Караваєва на Пандєві. Це додало ще більшої драматургії та фактично стало останнім залізним свідченням на користь сторони "обвинувачення".

Назагал, це не була якась супергеніальна розмова, хоч Бєлік та Головко є чи не найрозумнішими із колишніх українських футболістів, які працюють на телебаченні. Вони вміють говорити та грамотно (не в стилі Леоніда Буряка) розбирати гру. Але геніальність та тактичний аналіз цього вечора були непотрібні. Потрібна була емоція. Канал Футбол цю емоцію дав.

Ми любимо відзначати ляпи коментаторів та все погане, що є на нашому футбольному ТБ, але іноді варто звертати увагу й на добре. Матч у Кардіффі не був найкращим в історії збірної України, студія після цього матчу – була.

Андрій Дунець, Чемпіон

Телеграм-канал автора

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом 5799
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн 2885
"Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО "Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО 2708
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України 218311
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України 16772
Уельс - Україна 1:0. Як це було Уельс - Україна 1:0. Як це було 46714
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22750 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39827
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72257 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5885
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17782
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5307