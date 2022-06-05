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Вацко - росіянам: Горіть у пеклі, с**ні орки

Вчора 21:34 Андрій Твердохліб 759 0
Вацко - росіянам: Горіть у пеклі, с**ні орки

Джерело - Чемпіон.

Коментатор матчу Вельс - Україна Віктор Вацко не підбирав слів під час хакерської атаки на медіасервіс, на якому відбувалася трансляція.

"Горіть у пеклі, с**ні орки! Просто горіть у пеклі, тварюки", - сказав Вацко, звертаючись до росіян, з чийого боку, імовірно, була атака.

Збірна України поступилася Вельсу в матчі за право зіграти на чемпіонаті світу 2022. Єдиний гол у матчі у власні ворота забив Андрій Ярмоленко. Зазначимо, на 40-й хвилині гри іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос не призначив пенальті в ворота валійців після фолу на Андрієві Ярмоленку.

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