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Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО

Прибули якраз у ніч після чергової терористичної атаки росії на столицю України
Сьогодні 13:32 Андрій Дунець 550 0
Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО
#Андрій Шевченко

Джерело - United24.

Андрій Шевченко та його старший син Джордан приїхали до Києва вранці 30 травня й були помічені в компанії відомого американського актора Міші Коллінза, який виконав головну роль у серіалі "Надприродне".

Візит, очевидно, відбувається в межах акції благодійної президентської платформи United24, яка й повідомила про приїзд зірок.

 

Нагадаємо, нещодавно інший син Андрія Шевченка - Крістіан - відзначився першим голом за молодіжну команду Вотфорда.

Раніше цього місяця Шевченко висловлював своє ставлення до участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях.

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