Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО

Джерело - United24.
Андрій Шевченко та його старший син Джордан приїхали до Києва вранці 30 травня й були помічені в компанії відомого американського актора Міші Коллінза, який виконав головну роль у серіалі "Надприродне".
Візит, очевидно, відбувається в межах акції благодійної президентської платформи United24, яка й повідомила про приїзд зірок.
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Нагадаємо, нещодавно інший син Андрія Шевченка - Крістіан - відзначився першим голом за молодіжну команду Вотфорда.
Раніше цього місяця Шевченко висловлював своє ставлення до участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях.
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